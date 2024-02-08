В Азербайджане переизбран президент Ильхам Алиев

На президентских выборах Азербайджане победил действующий глава государства Ильхам Алиев, который набрал 92,1% голосов избирателей. Об этом сообщает информационное агентство AFP, передает УНН.

Детали

Предварительные результаты голосования объявил на брифинге для представителей СМИ председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.

По данным:

самовыдвиженец Запад Орудж набрал 2,2%,

Рази Нуруллаев от Партии национального фронта - 0,79%,

Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание" - 1,99%,

Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан" - 0, 66%,

Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" - 1,78%,

самовыдвиженец Фуад Алиев - 0,48%.

Контекст

62-летний Ильхам Алиев сменил своего отца Гейдара на посту президента в 2003 году и обычно получал по крайней мере 85 процентов поддержки на выборах. Правозащитные группы говорят, что выборы заангажированы.

Напомним,

Последний раз выборы президента Азербайджана проводились 11 апреля 2018 года. Они также были внеочередными.

В том году впервые в Азербайджане был проведен электронный экзит-пол. Победу на выборах в четвертый раз подряд одержал действующий президент страны Ильхам Алиев с 86,53% голосов.

Более 70% избирателей проголосовали на досрочных выборах президента Азербайджана