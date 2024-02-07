Более 70% избирателей проголосовали на досрочных выборах президента Азербайджана

Действующий президент Алиев проголосовал в городе Ханкенди, который ранее был столицей сепаратистского региона Нагорный Карабах. По состоянию на 17:00 проголосовали 4 590 075 избирателей, пишет информационное Агентство Report и сообщает УНН.

Детали

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы, о которых действующий президент Ильхам Алиев объявил в декабре 2023 года.

Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 17:00 составила 70,85%. До 17:00 проголосовали 4 590 075 избирателей. - об этом сообщает Report со ссылкой на заведующего Центризбиркома (ЦИК) Фарида Оруджева.

Выборы должны были состояться в следующем году, однако Ильхам Алиев их перенес после того, как Азербайджан вернул под свой контроль территорию Нагорного Карабаха.

Некоторые представители оппозиции в выборах 7 февраля участвовать отказалась, пишет Azathabar. Оппонентами действующего президента выступили 6 провластных политиков, - они достаточно внимания обращали именно на достижения действующего президента.

Примечательно, что ранее Алиев голосовал в школе №6 в Баку, впрочем, на этот раз прибыл на участок в Ханкенде, - это должно было стать символическим актом, подчеркивающим восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахским регионом страны после поднятия государственного флага в городе 15 октября 2023 года.

Напомним,

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