Вірменія пропонує укласти договір про ненапад з Азербайджаном
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував укласти пакт про ненапад із сусіднім Азербайджаном, поки країни чекають на підписання повної мирної угоди. Це сталося після нещодавніх територіальних конфліктів між країнами через спірний регіон Нагірного Карабаху.
Прем'єр-міністр Вірменії пропонує договір про ненапад із сусіднім Азербайджаном, поки вони чекають на повноцінну мирну угоду. Про це він заявив у своїй промові на святкуванні Дня армії у Вірменії, пише Reuters, передає УНН.
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Вірменія та Азербайджан вели дві війни – у 2020 році та в 1990-х роках – за спірну територію Нагірного Карабаху. Минулого року Азербайджан повернув контроль під час короткочасного наступу.
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Вірменський прем'єр підкреслив, що Єреван не претендує на жодну територію, крім своєї суверенної, і "ніхто не може мати жодних претензій на якусь територію Республіки Вірменія".
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