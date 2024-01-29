Армения предлагает заключить договор о ненападении с Азербайджаном

Премьер-министр Армении предлагает договор о ненападении с соседним Азербайджаном, пока они ждут полноценное мирное соглашение. Об этом он заявил в своей речи на праздновании Дня армии в Армении, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Армения и Азербайджан вели две войны - в 2020 году и в 1990-х годах - за спорную территорию Нагорного Карабаха. В прошлом году Азербайджан вернул контроль во время кратковременного наступления.

Мы выдвинули Азербайджану предложение о механизме взаимного контроля над вооружениями и подписании пакта о ненападении, если будет задержка с подписанием мирного соглашения говорит премьер-министр Никол Пашинян.

Армянский премьер подчеркнул, что Ереван не претендует ни на одну территорию, кроме своей суверенной, и "никто не может иметь никаких претензий на какую-либо территорию Республики Армения".

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