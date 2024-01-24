Азербайджан заявив про призупинення роботи в ПАРЄ
Київ • УНН
Делегація Азербайджану в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) призупинила свою роботу, звинувативши асамблею в тому, що вона є "платформою для нападок на деякі країни-члени". Делегація також не погодилася з ініціативою ПАРЄ оскаржити свої повноваження через виборчий процес в Азербайджані.
Делегація Азербайджану в Парламентській асамблеї Ради Європи заявила про призупинення роботи в установі, повідомляє УНН.
Деталі
На сьогоднішньому засіданні делегація Азербайджану в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виступила із заявою щодо призупинення своєї роботи.
У заяві дипломати звинувати ПАРЄ в тому, що асамблея використовується як "платформа для нападів на деякі країни-члени".
"Певні упереджені групи зловживають основними принципами ПАРЄ у своїх вузьких інтересах. Політична корупція, дискримінація, етнічна та релігійна ворожнеча, подвійні стандарти, зарозумілість, шовінізм стали переважаючою практикою ПАРЄ", - йдеться у заяві делегації.
"На тлі нестерпного расизму, азербайджанофобії та ісламофобії в ПАРЄ азербайджанська делегація вирішила припинити співпрацю з ПАРЄ та участь в організації на невизначений термін", - йдеться у заяві.
Нагадаємо
У понеділок, 22 січня, на сесії ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Азербайджану у зв'язку з невиконанням взятих на себе зобов'язань.
"Повноваження азербайджанської делегації в ПАРЄ були оскаржені через суттєві підстави невиконання взятих на себе зобов'язань і відсутності співпраці", - йдеться в сторінці ПАРЄ у соцмережі Х.
А вже у вівторок моніторинговий комітет ПАРЄ прийняв рішення рекомендувати Асамблеї не ратифікувати повноваження делегації Азербайджану.