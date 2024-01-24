Азербайджан заявив про призупинення роботи в ПАРЄ

Делегація Азербайджану в Парламентській асамблеї Ради Європи заявила про призупинення роботи в установі, повідомляє УНН.

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На сьогоднішньому засіданні делегація Азербайджану в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виступила із заявою щодо призупинення своєї роботи.

У заяві дипломати звинувати ПАРЄ в тому, що асамблея використовується як "платформа для нападів на деякі країни-члени".

"Певні упереджені групи зловживають основними принципами ПАРЄ у своїх вузьких інтересах. Політична корупція, дискримінація, етнічна та релігійна ворожнеча, подвійні стандарти, зарозумілість, шовінізм стали переважаючою практикою ПАРЄ", - йдеться у заяві делегації.

"На тлі нестерпного расизму, азербайджанофобії та ісламофобії в ПАРЄ азербайджанська делегація вирішила припинити співпрацю з ПАРЄ та участь в організації на невизначений термін", - йдеться у заяві.

Нагадаємо

У понеділок, 22 січня, на сесії ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Азербайджану у зв'язку з невиконанням взятих на себе зобов'язань.

"Повноваження азербайджанської делегації в ПАРЄ були оскаржені через суттєві підстави невиконання взятих на себе зобов'язань і відсутності співпраці", - йдеться в сторінці ПАРЄ у соцмережі Х.

А вже у вівторок моніторинговий комітет ПАРЄ прийняв рішення рекомендувати Асамблеї не ратифікувати повноваження делегації Азербайджану.