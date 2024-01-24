Азербайджан заявил о приостановлении работы в ПАСЕ
Киев • УНН
Делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостановила свою работу, обвинив ассамблею в том, что она является "платформой для нападок на некоторые страны-члены". Делегация также не согласилась с инициативой ПАСЕ оспорить свои полномочия из-за избирательного процесса в Азербайджане.
Делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила о приостановлении работы в учреждении, сообщает УНН.
Детали
На сегодняшнем заседании делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила с заявлением о приостановлении своей работы.
В заявлении дипломаты обвинили ПАСЕ в том, что ассамблея используется как "платформа для нападок на некоторые страны-члены".
"Определенные предвзятые группы злоупотребляют основными принципами ПАСЕ в своих узких интересах. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная вражда, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой ПАСЕ", - говорится в заявлении делегации.
"На фоне невыносимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ азербайджанская делегация решила прекратить сотрудничество с ПАСЕ и участие в организации на неопределенный срок", - говорится в заявлении.
Напомним
В понедельник, 22 января, на сессии ПАСЕ обжаловали полномочия делегации Азербайджана в связи с невыполнением взятых на себя обязательств.
"Полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ были обжалованы из-за существенных оснований невыполнения взятых на себя обязательств и отсутствия сотрудничества", - говорится в странице ПАСЕ в соцсети Х.
А уже во вторник мониторинговый комитет ПАСЕ принял решение рекомендовать Ассамблее не ратифицировать полномочия делегации Азербайджана.
Азербайджан заявил о приостановлении работы в ПАСЕ
Делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостановила свою работу, обвинив ассамблею в том, что она является "платформой для нападок на некоторые страны-члены". Делегация также не согласилась с инициативой ПАСЕ оспорить свои полномочия из-за избирательного процесса в Азербайджане.
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