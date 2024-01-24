Азербайджан заявил о приостановлении работы в ПАСЕ

Делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила о приостановлении работы в учреждении, сообщает УНН.

Детали

На сегодняшнем заседании делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила с заявлением о приостановлении своей работы.

В заявлении дипломаты обвинили ПАСЕ в том, что ассамблея используется как "платформа для нападок на некоторые страны-члены".

"Определенные предвзятые группы злоупотребляют основными принципами ПАСЕ в своих узких интересах. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная вражда, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой ПАСЕ", - говорится в заявлении делегации.

"На фоне невыносимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ азербайджанская делегация решила прекратить сотрудничество с ПАСЕ и участие в организации на неопределенный срок", - говорится в заявлении.

Напомним

В понедельник, 22 января, на сессии ПАСЕ обжаловали полномочия делегации Азербайджана в связи с невыполнением взятых на себя обязательств.

"Полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ были обжалованы из-за существенных оснований невыполнения взятых на себя обязательств и отсутствия сотрудничества", - говорится в странице ПАСЕ в соцсети Х.

А уже во вторник мониторинговый комитет ПАСЕ принял решение рекомендовать Ассамблее не ратифицировать полномочия делегации Азербайджана.