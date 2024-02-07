Понад 70% виборців проголосували на дострокових виборах президента Азербайджану
Київ • УНН
Явка виборців на дострокових президентських виборах в Азербайджані досягла 70,85% до 17:00, на той час було подано 4,59 мільйона бюлетенів.
Діючий президент Алієв проголосував у місті Ханкенді, який раніше був столицею сепаратистського регіону Нагірний Карабах. Станом до 17:00 проголосували 4 590 075 виборців, пише інформаційне Агентство Report та повідомляє УНН.
Деталі
В Азербайджані відбуваються позачергові президентські вибори, про які чинний президент Ільхам Алієв оголосив у грудні 2023 року.
Явка виборців на виборах президента Азербайджану станом на 17:00 становила 70,85%. До 17:00 проголосували 4 590 075 виборців.
Вибори мали відбутися наступного року, проте Ільхам Алієв їх переніс після того, як Азербайджан повернув під свій контроль територію Нагірного Карабаху.
Деякі представники опозиції у виборах 7 лютого брати участь відмовилася, пише Azathabar. Опонентами діючого президента виступили 6 провладних політиків, - вони достатньо уваги звертали саме на досягнення діючого президента.
Примітно, що раніше Алієв голосував у школі №6 у Баку, втім цього разу прибув до дільниці в Ханкенді, - це мало стати символічним актом, що підкреслює відновлення суверенітету Азербайджану над Карабаським регіоном країни після підняття державного прапора в місті 15 жовтня 2023 року.
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