В Азербайджані остаточно оголосили перемогу Ільхама Алієва на позачергових виборах президента країни
Київ • УНН
Центральна виборча комісія Азербайджану офіційно оголосила про перемогу чинного президента Ільхама Алієва на дострокових президентських виборах з 92,12% голосів після обробки всіх бюлетенів.
Чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв переміг на виборах глави держави, з 92,12% голосів після опрацювання 100% протоколів.
Про це передає УНН зі посиланням на Центральну виборчу комісію.
Деталі
Ільхам Алієв переміг на позачергових президентських виборах в Азербайджані. Перемогу незмінного глави держави офіційно оголосила Центральна виборча комісія (ЦВК) республіки.
Після опрацювання 100% бюлетенів Алієв набрав 92,12 відсотка голосів, - за нього проголосували 4 577 693 виборці.
Президент України Володимир Зеленський привітав Ільхама Алієва з перемогою на президентських виборах.
Вітаю Ільхама Алієва з обранням Президентом Азербайджану на новий термін. Бажаю подальшої успішної й результативної діяльності на благо азербайджанського народу
Також Зеленський висловив переконання, що відносини між Україною та Азербайджаном будуть зміцнюватися.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв перемагає на повторних виборах в Азербайджані, набравши 92,1% голосів, згідно з попередніми результатами ЦВК країни.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував укласти пакт про ненапад із сусіднім Азербайджаном, поки країни чекають на підписання повної мирної угоди. Це сталося після нещодавніх територіальних конфліктів між країнами через спірний регіон Нагірного Карабаху.