У Пакистані експрем'єра засудили до 10 років тюрми за розголошення держтаємниці
Київ • УНН
Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан був засуджений до 10 років ув'язнення за розголошення державної таємниці. Це сталося за кілька днів до виборів.
У вівторок пакистанський суд засудив експрем'єра Імрана Хана на 10 років напередодні виборів до 10 років тюремного ув'язнення за розголошення державної таємниці, пише Reuters із посиланням на партію Хана, інформує УНН.
Деталі
Спеціальний суд визнав Хана винним в оприлюдненні змісту секретної телеграми, надісланої послом Пакистану у Вашингтоні уряду в Ісламабаді, повідомила його партія "Пакистан Техрік-і-Інсаф" (ПТІ).
Колишній міністр закордонних справ Шах Мехмуд Куреші також був засуджений до 10 років позбавлення волі у тій самій справі.
Вирок ухвалили за кілька днів до виборів в парламент та обрання нового прем'єр-міністра. Партія Хана заявила, що оскаржуватиме це рішення.
"Ми не приймаємо це незаконне рішення", - написав адвокат Хана Наїм Панджута на соціальній медіаплатформі X.
Адвокат Хана, Алі Зафар, заявив телеканалу ARY, що, з огляду на обставини судового процесу та ухвалення вироку, вірогідність того, що справа буде скасована в апеляції, становить "100 %".
Доповнення
Тюремний термін став другим вироком для Хана за останні місяці. Раніше Хан був засуджений до трьох років позбавлення волі у справі про корупцію, що вже унеможливило його участь у виборах наступного тижня. Однак його команда сподівалася домогтися його звільнення з в'язниці, де він перебуває з серпня минулого року.
Додамо
Хан стверджує, що телеграма, яка стосується цієї справи, є доказом змови пакистанських військових і уряду США з метою повалення його уряду 2022 року, після того як він відвідав москву незадовго до вторгнення росії в Україну.
Вашингтон і пакистанські військові заперечують ці звинувачення. Колишній прем'єр-міністр раніше також заявляв, що зміст телеграми потрапив у ЗМІ з інших джерел.
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