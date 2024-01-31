В Пакистане экс-премьера приговорили к 10 годам тюрьмы за разглашение гостайны

Во вторник пакистанский суд приговорил экс-премьера Имрана Хана на 10 лет накануне выборов к 10 годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны, пишет Reuters со ссылкой на партию Хана, информирует УНН.

Детали

Специальный суд признал Хана виновным в обнародовании содержания секретной телеграммы, направленной послом Пакистана в Вашингтоне правительству в Исламабаде, сообщила его партия "Пакистан Техрик-и-Инсаф" (ПТИ).

Бывший министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши также был приговорен к 10 годам лишения свободы по тому же делу.

Приговор вынесли за несколько дней до выборов в парламент и избрания нового премьер-министра. Партия Хана заявила, что будет оспаривать это решение.

"Мы не принимаем это незаконное решение", - написал адвокат Хана Наим Панджута на социальной медиаплатформе X.

Адвокат Хана, Али Зафар, заявил телеканалу ARY, что, учитывая обстоятельства судебного процесса и вынесения приговора, вероятность того, что дело будет отменено в апелляции, составляет "100 %".

Дополнение

Тюремный срок стал вторым приговором для Хана за последние месяцы. Ранее Хан был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о коррупции, что уже сделало невозможным его участие в выборах на следующей неделе. Однако его команда надеялась добиться его освобождения из тюрьмы, где он находится с августа прошлого года.

Добавим

Хан утверждает, что телеграмма, которая касается этого дела, является доказательством сговора пакистанских военных и правительства США с целью свержения его правительства в 2022 году, после того как он посетил москву незадолго до вторжения России в Украину.

Вашингтон и пакистанские военные отрицают эти обвинения. Бывший премьер-министр ранее также заявлял, что содержание телеграммы попало в СМИ из других источников.

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