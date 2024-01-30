Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании центров содержания мигрантов

Конституционный суд Албании 29 января объявил, что одобряет албанско-итальянское соглашение о создании центров временного содержания мигрантов, которое пыталась обжаловать оппозиция. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Конституционный суд Албании вынес решение в пользу договора с Италией по мигрантам. Он предусматривает создание в Албании (за счет Рима) центров приема для спасенных в Средиземном море беженцев, направлявшихся в Италию.

Мигранты будут находиться в этих центрах, пока власти Италии будут рассматривать просьбы о предоставлении убежища.

Дополнение

О соглашении в ноябре прошлого года договорились премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее албанский коллега Эди Рама. Однако, тридцать албанских депутатов попытались заблокировать ратификацию протокола, обратившись в суд.

Прежде чем соглашение вступит в силу, его должен одобрить албанский парламент. Поскольку левая Социалистическая партия Рамы имеет в законодательном органе 74 из 140 мест, ожидается, что соглашение пройдет.

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