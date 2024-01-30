Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании центров содержания мигрантов
Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании временных центров содержания мигрантов в Албании. Ранее соглашение оспаривала оппозиция, но теперь ожидается, что оно будет ратифицировано парламентом Албании, где большинство имеет партия премьер-министра Эди Рамы.
Украина испытывает беспилотники сразу в бою - Камышин
Украина испытывает новые беспилотники в реальных боевых условиях, а не на полигонах, из-за срочности войны, утверждает министр стратегических отраслей промышленности страны. Он рассказал журналу Time, что Украине не хватает времени на проведение обычных испытаний, и она вынуждена вносить коррективы в то время, когда беспилотники уже используются против российских целей.
Вражеский удар по Мирнограду в Донецкой области: чрезвычайники спасли из-под завалов женщину
Спасатели в Мирнограде Донецкой области спасли женщину, которая оказалась под завалами после того, как российский удар повредил двухэтажный дом.
"Интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля" - глава дипломатии ЕС о развязанной рф войне
Война рф против Украины продолжается и, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и "мы не видим света в конце тоннеля", заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул важность защиты принципов суверенитета и территориальной целостности и избежания мира, где "сила имеет право"
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Всеволода Князева по подозрению в получении взяток на сумму 2,7 миллиона долларов. Во время обысков были обнаружены "меченые купюры" у других судей Верховного Суда, но они до сих пор без подозрений.
Рекордный экспорт вооружений США: $238 млрд продаж военного оборудования в 2023 году
Общая стоимость американского экспорта вооружений в 2023 году достигла рекордных 238 миллиардов долларов, что на 16% больше, чем в 2022 году. Из них $80,9 млрд - это зарубежные военные продажи, которые выросли на 55,9%, и $157,5 млрд - прямые коммерческие продажи, которые выросли на 2,5%. Рост объясняется тем, что страны пополняют запасы, отправленные в Украину, и готовятся к широкомасштабным конфликтам.
Курсантку правоохранительного вуза Днепра заподозрили в выманивании более 800 тыс. грн на сайте знакомств - ГБР
Курсантке одного из украинских правоохранительных вузов сообщено о подозрении в том, что она обманула женщину, с которой познакомилась на сайте знакомств, на сумму более 800 тысяч гривен, выдавая себя за раненого военнослужащего, который нуждается в операции. Суд избрал курсантке меру пресечения в виде содержания под стражей.
12 сотрудников Агентства ООН в Газе причастны к нападению ХАМАС на Израиль, а связи с боевиками имеет каждый десятый - WSJ
По данным американской разведки, по меньшей мере 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Около 10% сотрудников агентства в Газе имеют тесные связи с боевиками.
МАГАТЭ провело ротации миссий на четырех украинских АЭС
МАГАТЭ провело очередную ротацию мониторинговых миссий на четырех украинских атомных электростанциях.
Состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Германией по соглашению о безопасностных обязательствах
Украина и Германия провели второй раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о безопасностных обязательствах. Стороны обсудили терминологию и юридические формальности, а также договорились о дальнейшей коммуникации для завершения работы над соглашением.