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Конституційний суд Албанії схвалив угоду з Італією про створення центрів утримування мігрантів

Конституційний суд Албанії схвалив угоду з Італією про створення центрів утримування мігрантів

Київ • УНН

 • 21571 перегляди

Конституційний суд Албанії схвалив угоду з Італією про створення тимчасових центрів утримання мігрантів в Албанії. Раніше угоду оскаржувала опозиція, але тепер очікується, що вона буде ратифікована парламентом Албанії, де більшість має партія прем'єр-міністра Еді Рами.

Конституційний суд Албанії 29 січня оголосив, що схвалює албансько-італійську угоду про створення центрів тимчасового тримання мігрантів, яку намагалась оскаржити опозиція. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Конституційний суд Албанії виніс рішення на користь договору з Італією щодо мігрантів. Він передбачає створення в Албанії (коштом Риму) центрів прийняття для врятованих у Середземному морі біженців, які прямували до Італії.

Мігранти будуть знаходитися в цих центрах, поки влада Італії розглядатиме прохання про надання притулку.

Доповнення

Про угоду в листопаді минулого року домовилися прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та її албанський колега Еді Рама. Однак, тридцять албанських депутатів спробували заблокувати ратифікацію протоколу, звернувшись до суду.

Перш ніж угода набуде чинності, її має схвалити албанський парламент. Оскільки ліва Соціалістична партія Рами має у законодавчому органі 74 зі 140 місць, очікується, що угода пройде.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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