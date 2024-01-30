Італія прагне посилити зв'язки з Африкою за допомогою плану фінансування у розмірі 5,5 млрд євро
Київ • УНН
Італія оприлюднила інвестиційний план вартістю 5,5 мільярдів євро для зміцнення відносин з Африкою, прагнучи посилити енергетичні зв'язки і вирішити проблему міграційних потоків.
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у понеділок, 29 січня, представила інвестиційний план вартістю понад 5,5 мільярдів євро для зміцнення італійських відносин з Африкою, намагаючись посилити енергетичні зв'язки і стримати міграційні потоки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, у понеділок прем'єр-міністр провела зустріч з близько 25 главами африканських держав і урядів, прагнучи зміцнити впливову роль Риму як політичного та економічного мосту між Європейським Союзом і африканським континентом.
"Масова нелегальна імміграція ніколи не буде зупинена, торговці людськими життями ніколи не будуть переможені, якщо ми не усунемо причини, які штовхають людей покинути власний дім", - заявила Мелоні.
Пріоритети Італії включатимуть енергетику, освіту та професійну підготовку, охорону здоров'я, сільське господарство та водне господарство, сказала пані Мелоні. Початковий пакет, що включає кредити, гранти та гарантії, складатиметься з близько 3 мільярдів євро з кліматичного фонду Італії та близько 2,5 мільярдів євро з ресурсів розвитку, додала вона.
Уряд, який прагне залучити міжнародні фінансові установи та інші держави-донори, до кінця року створить "новий фінансовий інструмент" з державним кредитором для сприяння інвестиціям приватного сектору в рамках проекту, сказала Мелоні.
Доповнення
Мелоні оголосила про свій так званий "план Маттеї" для Африки незабаром після вступу на посаду в 2022 році, але з тих пір його реалізація неодноразово відкладалася, Bloomberg.
Проєкт названий на честь Енріко Маттеї, засновника італійської енергетичної компанії Eni SpA, яка часто виступала політичною та діловою ланкою між Італією та континентом.
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