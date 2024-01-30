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Італія прагне посилити зв'язки з Африкою за допомогою плану фінансування у розмірі 5,5 млрд євро

Італія прагне посилити зв'язки з Африкою за допомогою плану фінансування у розмірі 5,5 млрд євро

Київ • УНН

 • 107851 перегляди

Італія оприлюднила інвестиційний план вартістю 5,5 мільярдів євро для зміцнення відносин з Африкою, прагнучи посилити енергетичні зв'язки і вирішити проблему міграційних потоків.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у понеділок, 29 січня, представила інвестиційний план вартістю понад 5,5 мільярдів євро для зміцнення італійських відносин з Африкою, намагаючись посилити енергетичні зв'язки і стримати міграційні потоки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН

Деталі 

Як зазначається, у понеділок прем'єр-міністр провела зустріч з близько 25 главами африканських держав і урядів, прагнучи зміцнити впливову роль Риму як політичного та економічного мосту між Європейським Союзом і африканським континентом.

"Масова нелегальна імміграція ніколи не буде зупинена, торговці людськими життями ніколи не будуть переможені, якщо ми не усунемо причини, які штовхають людей покинути власний дім", - заявила Мелоні.

Пріоритети Італії включатимуть енергетику, освіту та професійну підготовку, охорону здоров'я, сільське господарство та водне господарство, сказала пані Мелоні. Початковий пакет, що включає кредити, гранти та гарантії, складатиметься з близько 3 мільярдів євро з кліматичного фонду Італії та близько 2,5 мільярдів євро з ресурсів розвитку, додала вона.

Уряд, який прагне залучити міжнародні фінансові установи та інші держави-донори, до кінця року створить "новий фінансовий інструмент" з державним кредитором для сприяння інвестиціям приватного сектору в рамках проекту, сказала Мелоні.

Доповнення 

Мелоні оголосила про свій так званий "план Маттеї" для Африки незабаром після вступу на посаду в 2022 році, але з тих пір його реалізація неодноразово відкладалася, Bloomberg. 

Проєкт названий на честь Енріко Маттеї, засновника італійської енергетичної компанії Eni SpA, яка часто виступала політичною та діловою ланкою між Італією та континентом.

Італія, яка очолює G7, хоче зруйнувати наратив про "втому" Заходу від війни в Україні - Reuters23.01.24, 14:55 • 105426 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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enriko-matteiЕнріко Маттеї
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