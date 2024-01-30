Италия стремится усилить связи с Африкой с помощью плана финансирования в размере 5,5 млрд евро

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в понедельник, 29 января, представила инвестиционный план стоимостью более 5,5 миллиардов евро для укрепления итальянских отношений с Африкой, пытаясь усилить энергетические связи и сдержать миграционные потоки. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в понедельник премьер-министр провела встречу с около 25 главами африканских государств и правительств, стремясь укрепить влиятельную роль Рима как политического и экономического моста между Европейским Союзом и африканским континентом.

"Массовая нелегальная иммиграция никогда не будет остановлена, торговцы человеческими жизнями никогда не будут побеждены, если мы не устраним причины, которые толкают людей покинуть собственный дом", - заявила Мелони.

Приоритеты Италии будут включать энергетику, образование и профессиональную подготовку, здравоохранение, сельское хозяйство и водное хозяйство, сказала госпожа Мелони. Начальный пакет, включающий кредиты, гранты и гарантии, будет состоять из около 3 миллиардов евро из климатического фонда Италии и около 2,5 миллиардов евро из ресурсов развития, добавила она.

Правительство, которое стремится привлечь международные финансовые учреждения и другие государства-доноры, до конца года создаст "новый финансовый инструмент" с государственным кредитором для содействия инвестициям частного сектора в рамках проекта, сказала Мелони.

Дополнение

Мелони объявила о своем так называемом "плане Маттеи" для Африки вскоре после вступления в должность в 2022 году, но с тех пор его реализация неоднократно откладывалась, Bloomberg.

Проект назван в честь Энрико Маттеи, основателя итальянской энергетической компании Eni SpA, которая часто выступала политическим и деловым звеном между Италией и континентом.

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