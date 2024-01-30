Италия стремится усилить связи с Африкой с помощью плана финансирования в размере 5,5 млрд евро

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  208873 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  270691 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  248020 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  276607 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  261971 просмотра

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218985 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Италия стремится усилить связи с Африкой с помощью плана финансирования в размере 5,5 млрд евро

Италия обнародовала инвестиционный план стоимостью 5,5 миллиардов евро для укрепления отношений с Африкой, стремясь усилить энергетические связи и решить проблему миграционных потоков.

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Италия стремится усилить связи с Африкой с помощью плана финансирования в размере 5,5 млрд евро

Проект реновации египетской пирамиды вызвал критику экспертов

Египет начал противоречивую 3-летнюю реновацию пирамиды Менкаура в Гизе. Проект вызвал критику со стороны экспертов, которые назвали его "абсурдным" и нарушающим принципы реновации.

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Проект реновации египетской пирамиды вызвал критику экспертов

Ермак, Кулеба и Сийярто встретились с лидерами венгерской общины Закарпатья для укрепления украинско-венгерских отношений

В Ужгороде украинские и венгерские чиновники, в частности Андрей Ермак, Петер Сийярто, и Дмитрий Кулеба встретились с лидерами венгерской общины Закарпатья, чтобы обсудить вопросы, важные для венгерского меньшинства. Они договорились работать над решением спорных вопросов и двигаться вперед в двусторонних отношениях между странами.

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В апреле руководители украинской полиции начнут в Эстонии обучение современным практикам управления и организации

Эстонский центр международного развития (ESTDEV) и Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) подписали соглашение о партнерстве для повышения управленческого потенциала Главного управления Национальной полиции Украины и региональных подразделений патрульной полиции.

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В апреле руководители украинской полиции начнут в Эстонии обучение современным практикам управления и организации

Сумщина: из-за обстрелов россиян четыре человека погибли, один травмирован

Четыре человека погибли, и еще один получил ранения из-за атак российских военных Сумской области. В частности, жертва российской агрессии стали жители Юнаковской и Зноб-Новгородской общин.

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Сумщина: из-за обстрелов россиян четыре человека погибли, один травмирован

россияне обстреляли пригород Херсона, попали в жилой дом - ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли жилой дом на окраине Херсона, в результате чего возник пожар. В тот же вечер в Херсоне были слышны взрывы, а также российские обстрелы города Берислав.

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россияне обстреляли пригород Херсона, попали в жилой дом - ГСЧС

Послы ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины

Послы стран ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины. Об этом сообщила Бельгия, которая председательствует в Совете ЕС.

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Послы ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины

Глава МИД Канады посетит Молдову и Польшу для обсуждения поддержки Украины

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Молдову и Польшу с 29 января по 1 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Она планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и возможности дальнейшего сотрудничества против угроз со стороны России и Беларуси.

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Глава МИД Канады посетит Молдову и Польшу для обсуждения поддержки Украины

Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Премьер-министра Люксембурга Люка Фридена за поддержку Люксембурга в создании ИТ-коалиции и присоединении к коалиции по истребителям F-16. Они также обсудили послевоенное восстановление Украины и замораживание российских активов для ее финансирования.

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Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16

Каннабис в слоиках: в Запорожье полицейские разоблачили трех любителей "травки"

В Запорожье полиция разоблачила трех человек, которые незаконно хранили у себя дома около 200 и 400 граммов высушенных растений каннабиса. Изъятые вещества направлены на экспертизу для определения окончательного обвинения подозреваемым.

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Каннабис в слоиках: в Запорожье полицейские разоблачили трех любителей "травки"