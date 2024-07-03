На Волині вибухнув акумулятор, пошкоджено приміщення будинку
Київ • УНН
У Волинській області в селі Городилець вибухнула літій-іонний акумулятор, пошкодивши приміщення та електромережу.
У Волинській області вибухнув акумулятор, пошкодивши приміщення будинку та електромережу, повідомили у Ковельському районному управлінні ГУ ДСНС України у Волинській області, пише УНН.
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Інцидент стався у селі Городилець Ковельської громади 2 липня.
"У нічну пору доби виник вибух літій-іонного акумулятора, частково пошкодивши приміщення житлового будинку та електромережу", - повідомили в управлінні ДСНС у Facebook.
У відомстві вказали, що на території району зросла кількість пожеж внаслідок використання електрогенераторів та акумуляторів. І що літій-іонні акумулятори вибухають через те, що їх заряджають невідповідними зарядними пристроями, а такі акумулятори потребують спеціальних зарядних пристроїв, в яких передбачене відімкнення струму у момент повної зарядки.
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