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На Волині вибухнув акумулятор, пошкоджено приміщення будинку

Київ • УНН

 • 17465 перегляди

У Волинській області в селі Городилець вибухнула літій-іонний акумулятор, пошкодивши приміщення та електромережу.

На Волині вибухнув акумулятор, пошкоджено приміщення будинку

У Волинській області вибухнув акумулятор, пошкодивши приміщення будинку та електромережу, повідомили у Ковельському районному управлінні ГУ ДСНС України у Волинській області, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у селі Городилець Ковельської громади 2 липня.

"У нічну пору доби виник вибух літій-іонного акумулятора, частково пошкодивши приміщення житлового будинку та електромережу", - повідомили в управлінні ДСНС у Facebook.

У відомстві вказали, що на території району зросла кількість пожеж внаслідок використання електрогенераторів та акумуляторів. І що літій-іонні акумулятори вибухають через те, що їх заряджають невідповідними зарядними пристроями, а такі акумулятори потребують спеціальних зарядних пристроїв, в яких передбачене відімкнення струму у момент повної зарядки.

У Білій Церкві сталася пожежа через генератор: вибухнуло після кількох годин роботи02.07.24, 12:51 • 17436 переглядiв

Юлія Шрамко

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