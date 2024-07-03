В Волынской области взорвался аккумулятор, повредив помещение дома и электросеть, сообщили в Ковельском районном управлении ГУ ГСЧС Украины в Волынской области, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в селе Городилец Ковельской громады 2 июля.

"В ночное время суток возник взрыв литий-ионного аккумулятора, частично повредив помещение жилого дома и электросеть", - сообщили в управлении ГСЧС в Facebook.

В ведомстве указали, что на территории района возросло количество пожаров в результате использования электрогенераторов и аккумуляторов. И что литий-ионные аккумуляторы взрываются из-за того, что их заряжают неподходящими зарядными устройствами, а такие аккумуляторы требуют специальных зарядных устройств, в которых предусмотрено отключение тока в момент полной зарядки.

В Белой Церкви произошел пожар из-за генератора: взорвалось после нескольких часов работы