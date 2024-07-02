В частном доме в Белой Церкви в Киевской области произошел взрыв и пожар из-за генератора, никто не пострадал, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Детали

"В Белой Церкви произошел пожар из-за генератора", - сообщили в полиции в Telegram.

Как указано, вечером 1 июля в полицию от подразделения ГСЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Таращанской в городе. Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате возгорания нет.

Следователи провели осмотр поврежденного огнем генератора и выяснили, что "владелица дома включила устройство в 18:30, а уже около 21:30 услышала взрыв, после чего соседи вызвали спецслужбы".

"Генератор был в пользовании около 2 лет и такому случаю ничего не предшествовало", - указали в полиции.

Правоохранители задокументировали событие и опросили его участников.

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