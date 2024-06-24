В Ивано-Франковске сегодня, 24 июня, на одном из балконов шести этажного жилого дома загорелся генератор. Спасатели эвакуировали из дома двух взрослых и троих детей. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.

По данным ГСЧС, 24 июня в 14:23 поступило сообщение о задымлении из окна четвертого этажа шести этажного жилого дома в Ивано-Франковске.

Спасатели, прибыв к месту вызова ликвидировали пожар генератора на балконе, и не допустили распространения огня на большую площадь.

На месте происшествия пожарные эвакуировали с верхних этажей дома 5 человек, из них 3 детей.

Как указали в ГСЧС, пострадавших на месте происшествия нет.

Дополнение

Спасатели напомнили правила пользования альтернативными источниками электроэнергии:

Используйте генератор только на открытом воздухе.

Расположение от здания должно достигать не менее 6 метров, помните, выбросы от электроприбора опасны для жизни.



Защитите генератор от влаги.



Перед включением генератора проверьте состояние проводки.



Не смешивайте разные виды смазки, тоже касается и горючего.



заправлять генератор можно только выключенным (если вы его уже включали и нужно дозаправить - дождитесь, пока все запчасти остынут).



Не оставляйте топливо рядом с генератором, потому что оно может загореться.



Не меняйте самостоятельно конструкцию электроприбора.

Всегда под рукой имейте огнетушитель порошкового или углекислотного типа.



Во время тушения воспламенения огнетушителя расстояние от насадки огнетушителя до горящей электроустановки – должно быть не менее 1 метра.



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