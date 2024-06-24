Киев • УНН
В Ивано-Франковске на балконе шестиэтажного жилого дома загорелся генератор, что привело к эвакуации 5 человек, в том числе 3 детей. В ГСЧС напомнили о правилах безопасности при использовании альтернативных источников электроэнергии.
В Ивано-Франковске сегодня, 24 июня, на одном из балконов шести этажного жилого дома загорелся генератор. Спасатели эвакуировали из дома двух взрослых и троих детей. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.
По данным ГСЧС, 24 июня в 14:23 поступило сообщение о задымлении из окна четвертого этажа шести этажного жилого дома в Ивано-Франковске.
Спасатели, прибыв к месту вызова ликвидировали пожар генератора на балконе, и не допустили распространения огня на большую площадь.
На месте происшествия пожарные эвакуировали с верхних этажей дома 5 человек, из них 3 детей.
Как указали в ГСЧС, пострадавших на месте происшествия нет.
Дополнение
Спасатели напомнили правила пользования альтернативными источниками электроэнергии:
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