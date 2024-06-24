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У Франківську в багатоповерхівці загорівся генератор: в ДСНС нагадали правила користування альтернативними джерелами енергії

Київ • УНН

 • 14752 перегляди

В Івано-Франківську на балконі шестиповерхового житлового будинку загорівся генератор, що призвело до евакуації 5 людей, у тому числі 3 дітей. В ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні альтернативних джерел електроенергії.

У Франківську в багатоповерхівці загорівся генератор: в ДСНС нагадали правила користування альтернативними джерелами енергії

В Івано-Франківську сьогодні, 24 червня, на одному із балконів шестиповерхового житлового будинку загорівся генератор. Рятувальники евакуювали із будинку двох дорослих і трьох дітей. Про це повідомило Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає УНН.  

За даними ДСНС,  24 червня о 14:23 надійшло повідомлення про  задимлення з вікна четвертого поверху шестиповерхового житлового будинку в Івано-Франківську.

Рятувальники, прибувши до  місця виклику ліквідували пожежу генератора на балконі, та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу.

На місці події вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів будинку 5 людей, з них 3 дітей.

Як вказали в ДСНС, постраждалих на місці події немає.

Доповнення 

Рятувальники нагадали правила користування  альтернативними джерелами  електроенергії: 

  • Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі.
  •  Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів, пам’ятайте, викиди з електроприладу є небезпечні для життя.
  •  Захистіть генератор від вологи.
  •  Перш ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки.
  •  Не змішуйте різні види мастила, теж стосується і пального.
  •  Заправляти генератор можна лише вимкненим (якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити - дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть).
  •  Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути.
  • Не змінюйте самостійно конструкцію електроприладу. 
  • Завжди під рукою майте вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу.
  • Під час гасіння займання вогнегасника відстань від насадки вогнегасника до електроустановки, яка горить – має бути не менше 1 метра.

Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня шуму - МОЗ 17.06.24, 21:32 • 20366 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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