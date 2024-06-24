У Франківську в багатоповерхівці загорівся генератор: в ДСНС нагадали правила користування альтернативними джерелами енергії
Київ • УНН
В Івано-Франківську на балконі шестиповерхового житлового будинку загорівся генератор, що призвело до евакуації 5 людей, у тому числі 3 дітей. В ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні альтернативних джерел електроенергії.
В Івано-Франківську сьогодні, 24 червня, на одному із балконів шестиповерхового житлового будинку загорівся генератор. Рятувальники евакуювали із будинку двох дорослих і трьох дітей. Про це повідомило Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає УНН.
За даними ДСНС, 24 червня о 14:23 надійшло повідомлення про задимлення з вікна четвертого поверху шестиповерхового житлового будинку в Івано-Франківську.
Рятувальники, прибувши до місця виклику ліквідували пожежу генератора на балконі, та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу.
На місці події вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів будинку 5 людей, з них 3 дітей.
Як вказали в ДСНС, постраждалих на місці події немає.
Доповнення
Рятувальники нагадали правила користування альтернативними джерелами електроенергії:
- Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі.
- Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів, пам’ятайте, викиди з електроприладу є небезпечні для життя.
- Захистіть генератор від вологи.
- Перш ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки.
- Не змішуйте різні види мастила, теж стосується і пального.
- Заправляти генератор можна лише вимкненим (якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити - дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть).
- Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути.
- Не змінюйте самостійно конструкцію електроприладу.
- Завжди під рукою майте вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу.
- Під час гасіння займання вогнегасника відстань від насадки вогнегасника до електроустановки, яка горить – має бути не менше 1 метра.
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