У Білій Церкві сталася пожежа через генератор: вибухнуло після кількох годин роботи
Київ • УНН
У приватному будинку в Білій Церкві у Київській області сталася вибух та пожежа через генератор, ніхто не постраждав.
У приватному будинку в Білій Церкві у Київській області сталася вибух та пожежа через генератор, ніхто не постраждав, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.
Деталі
"У Білій Церкві сталась пожежа через генератор", - повідомили у поліції у Telegram.
Як вказано, ввечері 1 липня до поліції від підрозділу ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку по вулиці Таращанській у місті. Рятувальники ліквідували займання. Постраждалих внаслідок загоряння немає.
Слідчі провели огляд пошкодженого вогнем генератора та з'ясували, що "власниця будинку увімкнула пристрій о 18:30, а вже близько 21:30 почула вибух, після чого сусіди викликали спецслужби".
"Генератор був у користуванні близько 2 років і такому випадку нічого не передувало", - вказали у поліції.
Правоохоронці задокументували подію та опитали її учасників.
У Франківську в багатоповерхівці загорівся генератор: в ДСНС нагадали правила користування альтернативними джерелами енергії24.06.24, 16:29 • 14752 перегляди