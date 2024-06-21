Розтратив понад 400 тонн зерна: на Волині судитимуть керівника зернової корпорації

До суду скерували обвинувальний акт щодо директора зернової корпорації, який розтратив державне зерно на суму 3,4 млн грн. Про це пише УНН з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Деталі

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області встановили, що директор волинської філії Акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" самовільно відвантажував невстановленим особам зернові врожаю 2021 року.

Ця продукція обліковувалась на залишках та перебувала на відповідальному зберіганні. У БЕБ пояснили, що аби приховати факт розтрати, чоловік видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Таким чином було здійснено розтрату понад 400 тонн пшениці, кукурудзи та вівса. Зловживаючи службовим становищем, особа завдала державному підприємству майнової шкоди на суму 3,4 млн грн.

Посадовцю було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (видача службовою особою неправдивих офіційних документів та розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем). Обвинувальний акт скеровано до суду - підсумували в БЕБ.

Додамо

Ще одним прикладом гучної справи, повʼязаної з розтратою зерна є кримінальне провадження проти агрохолдингу GNT Group, яким володіють одеські бізнесмени Сергій Гроза і Володимир Науменко. Серед іншого їм закидають розтрату зерна, яке зберігалося на підконтрольному їм терміналі "Олімпекс" і було під заставою по кредиту у одного із американських фондів. Більшість зерна була кукурудза.

Коли прийшов час вимоги повернення кредитних коштів, виявилося, що зерно зі складів зникло. Гроза і Науменко намагалися пояснити це тим, що частина зернових зіпсувалася. За заявою американців українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У рішенні Одеського апеляційного суду йдеться, що у 2023 році на "Олімпексі" було завантажено понад 20 тисяч тонн кукурудзи на судно New Faith. Експортером зерна була компанія "Агірос" контрабандиста Вадима Альперіна, проти якого РНБО у 2021 році ввела санкції і якого позбавили українського громадянства. Керуючою компанією зазначеного судна є GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S.A.

Згідно з розслідуванням журналістів, ця компанія кілька разів порушувала законодавство, адже судна, якими вона керувала, заходили в порти окупованого українського Криму після анексії півострова. Зокрема, вона знаходиться в базі даних морських суден, які в порушення законодавства України та міжнародних санкцій заходили в порти окупованого Кримського півострова після його анексії 18 березня 2014 року. До того, одне з морських суден, яким керувала GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S. A., заходило в порт новоросійська (рф) в серпні 2023 року, тобто вже після широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Згадане в рішенні суду судно New Faith, кероване GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S. A., в січні 2024 року експортувало з Порту "Олімпекс" понад 20 тисяч тонн, ймовірно, "сірої" кукурудзи для компанії Альперіна "Агірос". Не виключено, що це було зерно, яке знаходилося під заставою у американського фонду.

Нагадаємо

Група компаній GNT Group, у 2019 і 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового термінала "Олімпекс", яким володіла на той час. Ймовірно вирішивши не повертати гроші кредиторам, Гроза і Науменко взяли кредити в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу майна зернового термінала, яке вже й так було під заставою в американців. А зерно, яке також було в заставі в американців, і зовсім зникло або, як стверджують Гроза і Науменко, пшеницю і кукурудзу, якої було найбільше, утилізували через те, що вони зіпсувалися.