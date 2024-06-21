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Слуга народу Мороховський може сісти на 12 років? Одеський банкір засвітився в скандалі з терміналом "Олімпекс"

Київ • УНН

 • 253306 перегляди

Одеському банкіру Вадиму Мороховському, голові фракції "Слуга народу" в Одеській міськраді, може загрожувати 12 років тюремного ув'язнення за ймовірну участь у схемі незаконного отримання контролю над зерновим терміналом "Олімпекс" бізнесменами Сергієм грозою і Володимиром Науменком шляхом змови.

Слуга народу Мороховський може сісти на 12 років? Одеський банкір засвітився в скандалі з терміналом "Олімпекс"

Скандал навколо зернового терміналу "Олімпекс" в Одеській області набирає обертів. З кожним днем стає відомо про все більше порушень законодавства, які могли допустити його власники – бізнесмени Сергій Гроза і Володимир Науменко. Цього разу йдеться про ймовірну змову між Грозою, Науменком та їхнім давнім приятелем – головою правління банку "Восток" та за сумісництвом головою фракції "Слуга народу" в Одеській місцевій раді Вадимом Мороховським, пише УНН.

Раніше УНН вже розповідав, як Мороховський допоміг Грозі і Науменко отримати контроль  над половиною зернового терміналу, яка була в заставі у американського інвестиційного фонду за кредитом на 75 млн доларів. Для цього бізнесмени за допомогою банку "Південний" відпрацювали схему передачі під подвійну, а зрештою потрійну заставу майна. 

Побачивши, що все спрацювало і за це поки нікого не посадили, Гроза з Науменко ймовірно вирішили повторити свій "подвиг". Для цього вони швидше за все знову звернулися до свого давнього товариша Вадима Мороховського і умовили його зайнятися питанням "Сухого Порту".

Минулого разу кредит в "Південному" брали підконтрольні Грозі і Науменко ТОВ "Ферко "і ТОВ "Вторметекспорт". Цього разу замість "Ферко" в гру вступила компанія бізнесменів "Зерновий перевантажувальний комплекс "Інзерноекспорт".

За допомогою цих двох компаній Гроза і Науменко взяли кредит у банку "Восток" під заставу майна терміналу "Олімпекс", а саме під "Сухий Порт". Термін повного погашення позики за кредитним договором повинен був закінчитися 25 травня 2023 року. Але не дочекавшись закінчення дії кредитного договору, як в ситуації з "Південним", банк "Восток" почав процедуру стягнення боргу.

При цьому офіційну вимогу, за даними ЗМІ, банк "Восток" вручив 2 грудня 2022 року навмисне замість офіційного повідомлення поштою. Таким чином банк порушив ст.35 Закону "Про іпотеку", що передбачає відправку офіційних повідомлень боржнику.

Фактично, за даними ЗМІ, процедура стягнення почалася через два місяці після повідомлення - 13 лютого 2023 року, шляхом внесення змін до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що може свідчити про те, що перше повідомлення було підробкою.

Як і у випадку з банком "Південном" правоохоронці перевіряють діяльність банку "Восток".

Але історія на цьому не закінчилася. Ще до внесення змін до Державного реєстру, 10 лютого 2023 року, банк "Восток" переуступив право вимоги за своїм кредитним договором ТОВ "ФК "Солюшинс Фактор". 

Ця компанія в той же день переуступила його ТОВ "Доступні Фінанси". Того ж дня "Доступні Фінанси" продали "Сухий Порт" компанії Sunolta OU,  яка входить до групи компаній Sunalta.

Варто відзначити, що ринкова вартість "Сухого Порту" в 2020 році була мінімум 18 млн доларів. А групі Sunolta він дістався всього за 4,7 млн доларів. Більш того, як і в попередній схемі з банком "Південний" Sunolta купила "Сухий Порт" незважаючи на те, що він перебував під арештом по одному з кримінальних проваджень з березня 2023 року.

Це також не завадило Sunolta OU передати "Сухий Порт" 10 квітня 2023 року своєму ж ТОВ "Зерновий порт". Ця компанія була зареєстрована всього за кілька тижнів до отримання "Сухого Порту" і не мала на балансі іншого майна, а її єдиним учасником була Sunolta OU. 

19 квітня 2023 року ТОВ "Зерновий порт" передало "Сухий Порт" терміналу "Олімпекс" на 20 років в якості застави за кредитом 78,5 тис.доларів ТОВ "Майнд Сет", яка, за динним ЗМІ, підконтрольна Грозі і Науменко.

Після вивчення рухів майна зернового терміналу "Олімпекс" за допомогою банків "Південний" та "Восток" напрошується питання: а чи не було це злочинною змовою спрямованою на формування підстав (шляхом у тому числі внесення неправдивих даних до офіційних документів) для переходу права власності за механізмом повторної застави? Чому досі не вручені повідомлення про підозри ні Грозі, ні Науменко, ні керівництву банків, адже схема проста і зрозуміла? Хто стоїть за тим, щоб бізнесмени продовжували працювати на українському ринку?

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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