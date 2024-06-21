Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Скандал вокруг зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области набирает обороты. С каждым днем ​​становится известно все больше нарушений законодательства, которые могли допустить его владельцы – бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко. В этот раз речь идет о вероятном сговоре между Грозой, Науменко и их давним приятелем – главой правления банка "Восток" и по совместительству главой фракции "Слуга народа" в Одесском местном совете Вадимом Мороховским, пишет УНН.

Ранее УНН уже рассказывал, как Мороховский помог Грозе и Науменко получить контроль над половиной зернового терминала, которая была в залоге у американского инвестиционного фонда по кредиту на 75 млн долларов. Для этого бизнесмены с помощью банка "Південний" отработали схему передачи под двойной, а в конечном итоге тройной залог имущества.

Увидев, что все сработало и за это пока никого не посадили, Гроза с Науменко вероятно решили повторить свой "подвиг". Для этого они скорее всего снова обратились к своему давнему товарищу Вадиму Мороховскому и уговорили его заняться вопросом "Сухого порта".

Прошлый раз кредит в "Південном" брали подконтрольные Грозе и Науменко ООО "Ферко" и ООО "Вторметэкспорт". В этот раз вместо "Ферко" в игру вступила компания бизнесменов "Зерновой перегрузочный комплекс "Инзерноэкспорт".

С помощью этих двух компаний Гроза и Науменко взяли кредит в банке "Восток" под залог имущества терминала "Олимпекс", а именно под "Сухой Порт". Срок полного погашения займа по кредитному договору должен был истечь 25 мая 2023 года. Но не дождавшись окончания действия кредитного договора, как в ситуации с "Південним", банк "Восток" начал процедуру взыскания долга.

При этом официальное требование, по данным СМИ, банк "Восток" вручил 2 декабря 2022 года нарочно вместо официального уведомления почтой. Таким образом банк нарушил ст. 35 закона "Об ипотеке", предполагающей отправку официальных уведомлений должнику.

Фактически, по данным СМИ, процедура взыскания началась через два месяца после уведомления – 13 февраля 2023 года, путем внесения изменений в Государственный реестр обременений движимого имущества, что может свидетельствовать о том, что первое уведомление было подделкой.

Как и в случае с банком "Південном" правоохранители проверяют деятельность банка "Восток".

Но история на этом не закончилась. Еще до внесения изменений в государственный реестр, 10 февраля 2023 года, банк "Восток" переуступил право требования по своему кредитному договору ООО "ФК "Солюшинс Фактор".

Эта компания в тот же день переуступила его ООО "Доступные финансы". В тот же день "Доступные финансы" продала "Сухой Порт" компании Sunolta OU, которая входит в группу компаний Sunolta.

Стоит отметить, что рыночная стоимость "Сухого Порта" в 2020 году была минимум 18 млн долларов. А группе Sunolta он достался всего за 4,7 млн долларов. Более того, как и в предыдущей схеме с банком "Південний" Sunolta купила "Сухой Порт" несмотря на то, что он находился под арестом по одному из уголовных производств с марта 2023 года.

Это также не помешало Sunolta OU передать "Сухой Порт" 10 апреля 2023 года своему же ООО "Зерновой порт". Эта компания была зарегистрирована всего за несколько недель до получения "Сухого Порта" и не имела на балансе другого имущества, а ее единственным участником являлась Sunolta OU.

19 апреля 2023 года ООО "Зерновой порт" передало "Сухой Порт" терминала "Олимпекс" на 20 лет в качестве залога по кредиту 78,5 тыс. долларов ООО "Майнд Сет", которая, по дынным СМИ, подконтрольна Грозе и Науменко.

После изучения движений имущества зернового терминала "Олимпекс" с помощью банков "Південний" и "Восток" напрашивается вопрос: а не было ли это преступным сговором направленным на формирование оснований (путем в том числе внесения ложных данных в официальные документы) для перехода права собственности по механизму повторного залога? Почему до сих пор не вручены сообщения о подозрениях ни Грозе, ни Науменко, ни руководству банков, ведь схема проста и понятна? Кто стоит за тем, чтобы бизнесмены продолжали работать на украинском рынке?