В суд направили обвинительный акт в отношении директора зерновой корпорации, который растратил государственное зерно на сумму 3,4 млн грн. об этом пишет УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Детали

Детективы территориального управления БЭБ в Волынской области установили, что директор Волынского филиала акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" самовольно отгружал неустановленным лицам зерновые урожая 2021 года.

Эта продукция учитывалась на остатках и находилась на ответственном хранении. В БЭБ объяснили, что чтобы скрыть факт растраты, мужчина выдал заведомо ложные официальные документы.

Таким образом было осуществлено растрату более 400 тонн пшеницы, кукурузы и овса. Злоупотребляя служебным положением, лицо нанесло государственному предприятию имущественный ущерб на сумму 3,4 млн грн.

Должностному лицу было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (выдача должностным лицом ложных официальных документов и растрата чужого имущества в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением). Обвинительный акт направлен в суд - подытожили в БЭБ.

Добавим

Еще одним примером громкого дела, связанного с растратой зерна является уголовное производство против агрохолдинга GNT Group, которым владеют одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко. Среди прочего им вменяют растрату зерна, которое хранилось на подконтрольном им терминале "Олимпекс" и было под залогом по кредиту у одного из американских фондов. Большая часть зерна была кукуруза.

Когда пришло время требования возврата кредитных средств, оказалось, что зерно со складов исчезло. Гроза и Науменко пытались объяснить это тем, что часть зерновых испортилась. По заявлению американцев украинские правоохранители открыли уголовное производство.

Вы можете быть уверены, что в 2023 году "Олимп" будет посвящен 20 тысячам человек, которые исповедуют Новую веру. Експортером зерна була компанія "Агірос" контрабандиста Вадима Альперіна, проти якого РНБО у 2021 році ввела санкції і якого позбавили українського громадянства. Надежный поставщик значимого оборудования GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S.A.

Согласно расследованию журналистов, эта компания несколько раз нарушала законодательство, ведь суда, которыми она управляла, заходили в порты оккупированного украинского Крыма после аннексии полуострова. В частности, она находится в базе данных морских судов, которые в нарушение законодательства Украины и международных санкций заходили в порты оккупированного Крымского полуострова после его аннексии 18 марта 2014 года. До того, одно из морских судов, которым управляла GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S. A., заходило в порт Новороссийска (рф) в августе 2023 года, то есть уже после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Упомянутое в решении суда судно New Faith, управляемое GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S. A., в январе 2024 года экспортировало из порта "Олимпекс" более 20 тысяч тонн, вероятно, "серой" кукурузы для компании Альперина "Агирос". Не исключено, что это было зерно, которое находилось под залогом у американского фонда.

Напомним

Группа компаний GNT Group, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс", которым владела в то время. Вероятно решив не возвращать деньги кредиторам , Гроза и Науменко взяли кредиты в украинских банках "Восток" и "Южный" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев. А зерно, которое также было в залоге у американцев, и вовсе исчезло или, как утверждают Гроза и Науменко, пшеницу и кукурузу, которой было больше всего, утилизировали из-за того, что они испортились.