На війні загинув заступник командувача 18 армії рф
Київ • УНН
Заступник командувача 18-ї армії російської федерації Магомедалі Магомеджанов помер у севастопольській лікарні 14 лютого від поранень, отриманих під час бойових дій в Україні.
В госпіталі Севастополя від отриманих під час боїв поранень помер заступник командувача 18-ї армії рф Магомедалі Магомеджанов, повідомляє громадська палата Дагестан, пише УНН.
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Зазначається, що Магомеджанов помер від поранень 14 лютого.
Він був командиром 61-ї окремої Кіркенеської Червонопрапорної бригади морської піхоти Північного Флоту.
Магомеджанов був родом із селища в Дагестані.
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