На войне погиб заместитель командующего 18 армии рф
Киев • УНН
Заместитель командующего 18-й армии российской федерации Магомедали Магомеджанов умер в севастопольской больнице 14 февраля от ранений, полученных во время боевых действий в Украине.
В госпитале Севастополя от полученных во время боев ранений скончался заместитель командующего 18-й армии рф Магомедали Магомеджанов, сообщает общественная палата Дагестан, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Магомеджанов умер от ранений 14 февраля.
Он был командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота.
Магомеджанов был родом из поселка в Дагестане.
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На войне погиб заместитель командующего 18 армии рф
Заместитель командующего 18-й армии российской федерации Магомедали Магомеджанов умер в севастопольской больнице 14 февраля от ранений, полученных во время боевых действий в Украине.
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