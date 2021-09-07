На відновлення костелу Святого Миколая необхідно понад 75 мільйонів - Мінкульт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. За попередньою оцінкою фахівців на відновлення костелу святого Миколая знадобиться від 75 млн грн. До суми, які збере бізнес, решту потрібних коштів виділить держава, інформує міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram. Про це пише УНН.

Деталі

Загалом всі роботи над костелом поділяються на 3 етапи:

  • Протиаварійні. Термінові, як ліквідація наслідків пожежі. Знову акцентую, що саме на них збираються кошти.
  • Орган. Йде окремим пунктом. Спілкуємось із виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу. Для того, щоб не було непорозумінь зазначу, що його відновлення буде не з фінансування, на які наразі збираються благодійні внески. Крім того його розташування має бути окремо погоджено з релігійною громадою РКЦ.
  • Реставраційні роботи фасаду. Кошти на це вже є, але роботи не розпочаті через затримку тендерних процедур, будуть відновлені після з’ясування ступеня пошкодження будівлі.

Перед ремонтом міністерство має отримати висновки ДСНС та експертизу, що саме з пошкодженого і в якому порядку варто ремонтувати.

Як відзначив Ткаченко, станом на сьогодні на рахунок вже надійшло 5 млн 840 тисяч гривень, а сума зборів змінюється щогодини. Також близько 20 млн гривень обіцяють виділити бізнеси України.

Нагадаємо

Пожежа у костьолі св. Миколая в Києві виникла під час репетиції на органі. І основною версією причини пожежі є загоряння електропроводки в корпусі інструменту.

Костьол Святого Миколая в столиці загорівся ввечері 3 вересня. Пожежу вдалося ліквідувати близько опівночі. УНН повідомляв, що вогонь повністю знищив орган собору. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі.

Додамо, що будівництво костьолі св.Миколая у Києві було завершене 1909 року. З 1936 по 1978 рік використовувався як господарське приміщення. Після чого був частково відреставрований та служив залою органної музики. Після здобуття Україною незалежності в храмі, крім концертів органної музики, почали проводити богослужіння представники римо-католицької церкви. В майбутньому костьол планувалося відреставрувати та використовувати як культову споруду.

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