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Пожежа у костелі святого Миколая: відкрито кримінальне провадження

Пожежа у костелі святого Миколая: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у столичному костелі святого Миколая, яка сталася напередодні ввечері, пише УНН з посиланням на прессслужбу МВС.

Цитата

“Попередньо, причиною загоряння було коротке замикання в органі. Саме в той час, після 21.00 години, в костелі проводилася репетиція. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз. Упродовж тижня експерти мають дати кінцевий висновок причини загоряння”, — сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Доповнення

Пожежа у костьолі св. Миколая в Києві виникла під час репетиції на органі. І основною версією причини пожежі є загоряння електропроводки в корпусі інструменту.

Костьол Святого Миколая в столиці загорівся ввечері 3 вересня. Пожежу вдалося ліквідувати близько опівночі. УНН повідомляв, що вогонь повністю знищив орган собору.

Додамо, що будівництво костьолі св.Миколая у Києві було завершене 1909 року. З 1936 по 1978 рік використовувався як господарське приміщення. Після чого був частково відреставрований та служив залою органної музики. Після здобуття Україною незалежності в храмі, крім концертів органної музики, почали проводити богослужіння представники римо-католицької церкви. В майбутньому костьол планувалося відреставрувати та використовувати як культову споруду.

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