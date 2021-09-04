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Пожар в костеле святого Николая: открыто уголовное производство

Пожар в костеле святого Николая: открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 27156 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сейчас следователи открыли уголовное производство по факту пожара в столичном костеле святого Николая, которая произошла накануне вечером, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Цитата

"Предварительно, причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Именно в то время, после 21.00, в костеле проводилась репетиция. Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. В течение недели эксперты должны дать конечный вывод причины возгорания", - сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Дополнение

Пожар в костеле св. Николая в Киеве возник во время репетиции на органе. И основной версией причины пожара является возгорание электропроводки в корпусе инструмента.

Костел Святого Николая в столице загорелся вечером 3 сентября. Пожар удалось ликвидировать около полуночи. УНН сообщал, что огонь полностью уничтожил орган собора.

Добавим, что строительство костела св.Николая в Киеве было завершено в 1909 году. С 1936 по 1978 год использовался как хозяйственное помещение. После чего был частично отреставрирован и служил залом органной музыки. После обретения Украиной независимости в храме, кроме концертов органной музыки, начали проводить богослужения представители Римско-католической церкви. В будущем костел планировалось отреставрировать и использовать как культовое сооружение.

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