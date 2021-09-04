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Міністр внутрішніх справ озвучив основну версію причини пожежі у костьолі св. Миколая: загоряння проводки в органі

Міністр внутрішніх справ озвучив основну версію причини пожежі у костьолі св. Миколая: загоряння проводки в органі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Пожежа у костьолі св. Миколая в Києві виникла під час репетиції на органі. І основною версією причини пожежі є загоряння електропроводки в корпусі інструменту. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook після огляду місця події, передає УНН.

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“Пожежа почалась під час репетиції на всесвітньо відомому органі. З органу пішов дим, а після цього його охопило полум’я. Нажаль співробітники закладу культури не викликали рятувальників відразу після виникнення пожежі, намагаючись її потушити самотужки. Були втрачені дорогоцінні хвилини”, — розповів міністр.

Він наголосив, що рятувальники відреагували миттєво і були на місті пожежі вже через 6 хвилин після виклику.

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“Скажу відверто, якщо б не їх професійні дії, то ми б втратили одну із найкрасивіших архітектурних пам’яток Києва, так як Париж втратив стародавній собор Нотр-Дам. Звісно, попереду велика робота з відновлення однієї з архітектурних перлин столиці. Доведеться будувати новий орган. Проте головне, що через швидкі і професійні дії рятувальників ніхто не загинув, а сама конструкція будівля за попередніми висновками спеціалістів не зазнала ушкодження”, — повідомив Монастирський.

Поліція розглядає на цей час всі можливі версії загоряння. Будуть вивченні записи з внутрішніх та зовнішніх камер відеонагляду, допитані свідки та проведені експертизи.

“Але основною версією на зараз є загоряння електропроводки всередині дерев’яного корпусу органу. Дякую рятувальникам за Ваші сміливі, швидкі та професійні дії по збереженню Києвского костьолу Святого Миколая”, — написав міністр.

Нагадаємо

Костьол Святого Миколая в столиці загорівся ввечері 3 вересня. Пожежу вдалося ліквідувати близько опівночі. УНН повідомляв, що вогонь повністю знищив орган собору.

Додамо, що будівництво костьолі св.Миколая у Києві було завершене 1909 року. З 1936 по 1978 рік використовувався як господарське приміщення. Після чого був частково відреставрований та служив залою органної музики. Після здобуття Україною незалежності в храмі, крім концертів органної музики, почали проводити богослужіння представник римо-католицької церкви. В майбутньому костьол планувалося відреставрувати та використовувати як культову споруду.

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