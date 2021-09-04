Министр внутренних дел озвучил основную версию причины пожара в костеле св. Николая: возгорание проводки в органе

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Пожар в костеле св. Николая в Киеве возник во время репетиции на органе. И основной версией причины пожара является возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook после осмотра места происшествия, передает УНН.