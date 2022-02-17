На тлі російської загрози міністри оборони України та Грузії зустрілися з представниками НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО. На порядку денному була безпекова ситуація у регіоні у контексті зростання військової загрози з боку Російської Федерації, передає УНН з посиланням на Міністерство оборони.
Деталі
Представники Альянсу наголосили на послідовній і стійкій політиці відкритих дверей Альянсу, висловили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах, підкреслили необхідність забезпечення політичної та практичної підтримки.
Цитата
“Зустріч проходила на тлі збільшення провокаційних обстрілів у зоні ООС. Зокрема, я поінформував міністрів 30 держав Альянсу про обстріл підконтрольними Росії незаконними збройними формуваннями дитячого садочка у Станиці Луганській. Усі учасники висловили підтримку Україні, багато з них відзначили нашу стриманість та готовність шукати політико-дипломатичні рішення. Обговорювались підходи до надання допомоги нашій державі у відсічі російській агресії. Було підкреслено, що кожна держава-член Альянсу може ухвалити рішення про формат підтримки, у тому числі — про надання зброї. Декілька країн висловили позицію щодо доцільності запрошення України та Грузії на саміт НАТО в Мадриді. Піднімалось питання залучення України до роботи низки установ Альянсу, серед іншого, для спільного зміцнення кібербезпеки та протидії дезінформації. Я подякував усім партнерам за вже надану допомогу. Також хочу висловити солідарність з нашими грузинськими друзями” — заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Додамо
Тим часом, Україна, Велика Британія та Республіка Польща домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю.
Міністри наголосили, що кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу.