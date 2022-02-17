На тлі російської загрози міністри оборони України та Грузії зустрілися з представниками НАТО

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 49255 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 77645 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 89001 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 117067 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 124898 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 111038 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 130878 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167017 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178925 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215453 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 191707 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 259809 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 65637 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 35553 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 58841 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 259809 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 191707 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 296467 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 415713 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 667527 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 11592 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 58759 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100151 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137588 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162381 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

На тлі російської загрози міністри оборони України та Грузії зустрілися з представниками НАТО

На тлі російської загрози міністри оборони України та Грузії зустрілися з представниками НАТО

Київ • УНН

 • 14565 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО. На порядку денному була безпекова ситуація у регіоні у контексті зростання військової загрози з боку Російської Федерації, передає УНН з посиланням на Міністерство оборони.

Деталі

Представники Альянсу наголосили на послідовній і стійкій політиці відкритих дверей Альянсу, висловили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах, підкреслили необхідність забезпечення політичної та практичної підтримки.

Цитата

“Зустріч проходила на тлі збільшення провокаційних обстрілів у зоні ООС. Зокрема, я поінформував міністрів 30 держав Альянсу про обстріл підконтрольними Росії незаконними збройними формуваннями дитячого садочка у Станиці Луганській. Усі учасники висловили підтримку Україні, багато з них відзначили нашу стриманість та готовність шукати політико-дипломатичні рішення. Обговорювались підходи до надання допомоги нашій державі у відсічі російській агресії. Було підкреслено, що кожна держава-член Альянсу може ухвалити рішення про формат підтримки, у тому числі — про надання зброї. Декілька країн висловили позицію щодо доцільності запрошення України та Грузії на саміт НАТО в Мадриді. Піднімалось питання залучення України до роботи низки установ Альянсу, серед іншого, для спільного зміцнення кібербезпеки та протидії дезінформації. Я подякував усім партнерам за вже надану допомогу. Також хочу висловити солідарність з нашими грузинськими друзями” — заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Додамо

Тим часом, Україна, Велика Британія та Республіка Польща домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю.

Міністри наголосили, що кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83