Офіційно: у Києві народився новий формат політичної співпраці у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Україна, Велика Британія та Республіка Польща домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю. Відповідна заява міністра закордонних справ України, Державної секретарки у закордонних справах і справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та Міністра закордонних справ Республіки Польща оприлюднена на сайті українського зовнішньополітичного відомстів, пише УНН.
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“Україна, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща мають глибокі історичні зв’язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі”, — йдеться в заяві.
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Міністри наголосили, що кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу.
“Наші три країни посилюватимуть спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі. З цією метою ми сьогодні домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю. Це продемонструє нашу відданість подальшому зміцненню стратегічного співробітництва та взаємодії між нашими трьома державами щодо найбільш пріоритетних питань підтримки України”, — наголошують дипломати.
Вони пообіцяли працювати разом над просуванням співпраці трьох країн, яка “включає, але не обмежується координацією підтримки Міжнародної Кримської платформи, посиленням співробітництва з питань кібер- та енергетичної безпеки, а також зміцненням стратегічних комунікацій для протидії дезінформації”.
Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща також пообіцяли продовжувати надавати Україні підтримку перед обличчям триваючої російської агресії.
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Контекст
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого року повідомив, що МЗС опрацьовує дві ідеї щодо утворення двох нових альянсів.
У січні Кулеба підтвердив наміри запустити ще один регіональний альянс, зазначивши, що в українській зовнішній політиці давно є "ідея чорноморсько-балтійської осі".
"Тому, безумовно, такий союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити", - зазначив він.
Також цю ідею підтвердила Британія. Зокрема, Рада з геостратегії Великої Британії у своєму Twitter опублікувала карту потенційного Союзу. На ній продемонстровано потрійну вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом, а ворожими позначено території Росії та Білорусі.
Важливо зауважити, що Україна сьогодні є частиною низки регіональних альянсів, зокрема це Люблінський трикутник з Литвою та Польщею, та Асоційоване Тріо з Грузією та Молдовою.