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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Офіційно: у Києві народився новий формат політичної співпраці у Європі

Офіційно: у Києві народився новий формат політичної співпраці у Європі

Київ • УНН

 • 16825 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Україна, Велика Британія та Республіка Польща домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю. Відповідна заява міністра закордонних справ України, Державної секретарки у закордонних справах і справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та Міністра закордонних справ Республіки Польща оприлюднена на сайті українського зовнішньополітичного відомстів, пише УНН.

Цитата

“Україна, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща мають глибокі історичні зв’язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі”, — йдеться в заяві.

Деталі

Міністри наголосили, що кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу.

“Наші три країни посилюватимуть спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі. З цією метою ми сьогодні домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю. Це продемонструє нашу відданість подальшому зміцненню стратегічного співробітництва та взаємодії між нашими трьома державами щодо найбільш пріоритетних питань підтримки України”, — наголошують дипломати.

Вони пообіцяли працювати разом над просуванням співпраці трьох країн, яка “включає, але не обмежується координацією підтримки Міжнародної Кримської платформи, посиленням співробітництва з питань кібер- та енергетичної безпеки, а також зміцненням стратегічних комунікацій для протидії дезінформації”.

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща також пообіцяли продовжувати надавати Україні підтримку перед обличчям триваючої російської агресії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ініціатива була за Україною: Кулеба назвав чотири факти про новий альянс з Польщею та Британією

Контекст

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого року повідомив, що МЗС опрацьовує дві ідеї щодо утворення двох нових альянсів.

У січні Кулеба підтвердив наміри запустити ще один регіональний альянс, зазначивши, що в українській зовнішній політиці давно є "ідея чорноморсько-балтійської осі".

"Тому, безумовно, такий союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити", - зазначив він.

Також цю ідею підтвердила Британія. Зокрема, Рада з геостратегії Великої Британії у своєму Twitter опублікувала карту потенційного Союзу. На ній продемонстровано потрійну вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом, а ворожими позначено території Росії та Білорусі.

Важливо зауважити, що Україна сьогодні є частиною низки регіональних альянсів, зокрема це Люблінський трикутник з Литвою та Польщею, та Асоційоване Тріо з Грузією та Молдовою.

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