На фоне российской угрозы министры обороны Украины и Грузии встретились с представителями НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе приняли участие в заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны государств-членов НАТО. На повестке дня была ситуация безопасности в регионе в контексте роста военной угрозы со стороны Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на Министерство обороны.
Детали
Представители Альянса подчеркнули последовательную и устойчивую политику открытых дверей НАТО, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, подчеркнули необходимость обеспечения политической и практической поддержки.
Цитата
“Встреча проходила на фоне увеличения провокационных обстрелов в зоне ООС. В частности, я проинформировал министров 30 государств Альянса об обстреле подконтрольными России незаконными вооруженными формированиями детского сада в Станице Луганской. Все участники выразили поддержку Украине, многие из них отметили нашу сдержанность и готовность искать политико-дипломатические решения. Обсуждались подходы к оказанию помощи Украине в противостоянии российской агрессии. Было подчеркнуто, что каждое государство-член Альянса может принять решение о формате поддержки, в том числе — о предоставлении оружия. Несколько стран выразили позицию относительно целесообразности приглашения Украины и Грузии на саммит НАТО в Мадриде. Поднимался вопрос привлечения к работе ряда учреждений Альянса, среди прочего, для общего укрепления кибербезопасности и противодействия дезинформации. Я поблагодарил всех партнеров за уже оказанную помощь. Также хочу выразить солидарность с нашими грузинскими друзьями” — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Добавим
Тем временем, Украина, Великобритания и Республика Польша договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве.
Министры подчеркнули, что каждое европейское государство свободно выбирать или менять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать любую часть Европы как сферу своего влияния.