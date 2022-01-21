На тлі дефіциту чіпів Intel планує будівництво заводу з їх виробництва вартістю 20 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Корпорація Intel інвестує 20 мільярдів доларів у нову велику виробничу площадку в штаті Огайо (США), для розробки і виробництва передових напівпровідникових мікросхем. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Відзначається, що заплановані інвестиції включають створення 3000 постійних робочих місць на ділянці площею 1000 акрів в Нью-Олбані, штат Огайо.
Також відомо, що Intel побудує як мінімум два заводи з виробництва напівпровідників.
Штат Огайо погодився інвестувати 1 мільярд доларів у модернізацію інфраструктури, щоб полегшити роботу заводу.
До слова, Intel відмовилася коментувати свої плани, але заявила що в п'ятницю виконавчий директор Пет Гелсінгер розкриє деталі "останніх планів Intel з інвестицій у виробниче лідерство", оскільки вона працює "для задоволення зростаючого попиту на передові напівпровідники".
Доповнення
Виробники чіпів намагаються збільшити виробництво після того, як виробники по всьому світу, від автомобілів до побутової електроніки, зіткнулися з нестачею чіпів. Intel також намагається відвоювати свої позиції виробника найменших і швидких чіпів у нинішнього лідера TSMC, що базується в Тайвані.
Минулої осені Гелсінгер також заявил, що планує до кінця року оголосити про створення ще одного кампуса в США, де в кінцевому підсумку розмістяться вісім заводів з виробництва чіпів. Він сказав, що комплекс може коштувати 100 мільярдів доларів протягом десяти років і в кінцевому підсумку дасть роботу 10 000 чоловік.
Адміністрація презиента США Байдена докладає великих зусиль, щоб переконати Конгрес схвалити фінансування в розмірі 52 мільярдів доларів для різкого збільшення виробництва мікросхем в Сполучених Штатах. Сенат у червні проголосував за фінансування чіпів у рамках більш широкого законопроекту про конкурентоспроможність, але Палата представників відклала його.
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Тим не менш, плани Intel з будівництва нових заводів не полегшать поточну нестачу чіпів, тому що на будівництво таких комплексів йдуть роки. Гелсінгер раніше заявляв, що очікує, що нестача чіпів триватиме до 2023 року.
У вересні Intel заклав фундамент двох заводів в Арізоні в рамках свого плану реорганізації, щоб стати великим виробником мікросхем для зовнішніх замовників. Заводи вартістю 20 мільярдів доларів збільшать загальну кількість заводів Intel в кампусі в передмісті Фенікса Чандлер до шести.