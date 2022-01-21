На тлі дефіциту чіпів Intel планує будівництво заводу з їх виробництва вартістю 20 млрд доларів

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 79123 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 149163 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 146230 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 172974 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 176399 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 139000 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 149308 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171142 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182049 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216593 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
92 %
748 мм
Очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 390202 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 117956 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 95682 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 126622 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 63039 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 390238 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 273670 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 339714 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 454642 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 702265 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 63067 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 126649 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 113891 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 150050 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 174043 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

На тлі дефіциту чіпів Intel планує будівництво заводу з їх виробництва вартістю 20 млрд доларів

На тлі дефіциту чіпів Intel планує будівництво заводу з їх виробництва вартістю 20 млрд доларів

Київ • УНН

 • 19556 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Корпорація Intel інвестує 20 мільярдів доларів у нову велику виробничу площадку в штаті Огайо (США), для розробки і виробництва передових напівпровідникових мікросхем. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Відзначається, що заплановані інвестиції включають створення 3000 постійних робочих місць на ділянці площею 1000 акрів в Нью-Олбані, штат Огайо.

Також відомо, що Intel побудує як мінімум два заводи з виробництва напівпровідників.

Штат Огайо погодився інвестувати 1 мільярд доларів у модернізацію інфраструктури, щоб полегшити роботу заводу.

До слова, Intel відмовилася коментувати свої плани, але заявила що в п'ятницю виконавчий директор Пет Гелсінгер розкриє деталі "останніх планів Intel з інвестицій у виробниче лідерство", оскільки вона працює "для задоволення зростаючого попиту на передові напівпровідники".

Доповнення

Виробники чіпів намагаються збільшити виробництво після того, як виробники по всьому світу, від автомобілів до побутової електроніки, зіткнулися з нестачею чіпів. Intel також намагається відвоювати свої позиції виробника найменших і швидких чіпів у нинішнього лідера TSMC, що базується в Тайвані.

Минулої осені Гелсінгер також заявил, що планує до кінця року оголосити про створення ще одного кампуса в США, де в кінцевому підсумку розмістяться вісім заводів з виробництва чіпів. Він сказав, що комплекс може коштувати 100 мільярдів доларів протягом десяти років і в кінцевому підсумку дасть роботу 10 000 чоловік.

Адміністрація презиента США Байдена докладає великих зусиль, щоб переконати Конгрес схвалити фінансування в розмірі 52 мільярдів доларів для різкого збільшення виробництва мікросхем в Сполучених Штатах. Сенат у червні проголосував за фінансування чіпів у рамках більш широкого законопроекту про конкурентоспроможність, але Палата представників відклала його.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Продажі нових автомобілів в ЄС впали у вересні через брак чіпів

Тим не менш, плани Intel з будівництва нових заводів не полегшать поточну нестачу чіпів, тому що на будівництво таких комплексів йдуть роки. Гелсінгер раніше заявляв, що очікує, що нестача чіпів триватиме до 2023 року.

У вересні Intel заклав фундамент двох заводів в Арізоні в рамках свого плану реорганізації, щоб стати великим виробником мікросхем для зовнішніх замовників. Заводи вартістю 20 мільярдів доларів збільшать загальну кількість заводів Intel в кампусі в передмісті Фенікса Чандлер до шести.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаТехнології
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53