Продажи новых автомобилей в ЕС упали в сентябре из-за нехватки чипов

Детали

В прошлом месяце в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют), было зарегистрировано только 718 598 новых легковых машин — это минимальный для этого месяца показатель с 1995 года.

Снижение продаж объясняется главным образом отсутствием поставок транспортных средств через текущего дефицита полупроводников. На всех основных рынках ЕС зафиксировано падение, которое выражается двузначными цифрами. Так, в Италии продаже автомобилей сократился на 32,7%, в Германии — на 25,7%, во Франции — на 20,5%, в Испании — на 15,7%.

Между тем за девять месяцев 2021 реализация новых легковых автомобилей в Евросоюзе выросла на 6,6% в годовом выражении, составив 7,5 миллиона машин. По данным ACEA, этому способствовали хорошие показатели продаж ранее в этом году.

Наиболее значительный рост продаж в январе-сентябре отмечен в Италии (на 20,6%), следом идут Испания и Франция (на 8,8% и 8% соответственно). В Германии продажи снизились на 1,2%.

Брак запчастей заставил Toyota снова ухудшить прогнозы

Автомобильная промышленность более других отраслей экономики пострадала от недостатка полупроводников в мире. Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. в пятницу сократил целевой показатель глобального производства автомобилей в ноябре примерно на 15% от ранее запланированного на фоне сохраняющегося дефицита комплектующих. Вместо 1 миллиона в следующем месяце компания теперь рассчитывает собрать лишь около 850-900 тысяч машин, сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе Toyota.

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“Поскольку мы все еще ощущаем недостаток некоторых запчастей и не сможем компенсировать недостаточные объемы производства в прошлом, мы скорректировали наши первоначальные производственные планы на ноябрь”, — говорится в сообщении. — “Эта корректировка коснется примерно 50 000 автомобилей в Японии и от 50 тыс. до 100 тыс. автомобилей за рубежом”.

В то же время, по сообщению Toyota, целевой показатель выпуска автомобилей на текущий финансовый год, который завершится 31 марта 2022 года, как ожидается, останется без изменений на уровне 9 млн машин “благодаря ослаблению связанных с COVID-19 ограничений в Юго-Восточной Азии”, а также меньшего, чем ожидалось, сокращение производства в сентябре и октябре.

В прошлом месяце компания снизила годовой прогноз производства примерно на 3%, так как распространение коронавируса в Юго-Восточной Азии ограничило доступ к полупроводников и других ключевых компонентов.

“Худший период уже позади”, — заявил на брифинге для журналистов руководитель группы закупок Toyota Казунари Кумакура. “Мы видим снижение рисков”, — сказал он, отметив, однако, сохранение дисбаланса спроса и предложения, несмотря на нормализацию ситуации на рынке микросхем.