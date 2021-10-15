Продажі нових автомобілів в ЄС впали у вересні через брак чіпів

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Минулого місяця в країнах Євросоюзу (без урахування Мальти, дані по якій відсутні), було зареєстровано лише 718 598 нових легкових машин — це мінімальний для цього місяця показник з 1995 року.

Зниження продажів пояснюється головним чином відсутністю постачання транспортних засобів через поточного дефіциту напівпровідників. На всіх основних ринках ЄС зафіксовано падіння, яке виражається двозначними цифрами. Так, в Італії продаж автомобілів скоротився на 32,7%, в Німеччині — на 25,7%, у Франції — на 20,5%, в Іспанії — на 15,7%.

Тим часом за дев’ять місяців 2021 року реалізація нових легкових автомобілів в Євросоюзі зросла на 6,6% в річному вираженні, склавши 7,5 мільйона машин. За даними ACEA, цьому сприяли хороші показники продажів раніше в цьому році.

Найбільш значне зростання продажів в січні-вересні відзначений в Італії (на 20,6%), слідом йдуть Іспанія та Франція (на 8,8% і 8% відповідно). У Німеччині продажі знизилися на 1,2%.

Брак запчастин змусив Toyota знову погіршити прогнози

Автомобільна промисловість більш інших галузей економіки постраждала від нестачі напівпровідників у світі. Японський автовиробник Toyota Motor Corp. в п’ятницю скоротив цільовий показник глобального виробництва автомобілів в листопаді приблизно на 15% від раніше запланованого на тлі зберігається дефіциту комплектуючих. Замість 1 мільйона в наступному місяці компанія тепер розраховує зібрати лише близько 850-900 тисяч машин, повідомляється в опублікованому в п’ятницю пресрелізі Toyota.

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“Оскільки ми все ще відчуваємо брак деяких запчастин і не зможемо компенсувати недостатні обсяги виробництва в минулому, ми скоригували наші початкові виробничі плани на листопад, — йдеться в повідомленні. — Це коректування торкнеться приблизно 50 000 автомобілів в Японії і від 50 000 до 100 000 автомобілів за кордоном.

Водночас, за повідомленням Toyota, цільовий показник випуску автомобілів на поточний фінансовий рік, який завершиться 31 березня 2022 року, як очікується, залишиться без змін на рівні 9 мільйонів машин “завдяки ослабленню пов’язаних з COVID-19 обмежень в Південно-Східній Азії”, а також меншого, ніж очікувалося, скорочення виробництва у вересні і жовтні.

Минулого місяця компанія знизила річний прогноз виробництва приблизно на 3%, так як поширення коронавірусу в Південно-Східній Азії обмежило доступ до напівпровідників і інших ключових компонентів.

“Найгірший період вже позаду”, — заявив на брифінгу для журналістів керівник групи закупівель Toyota Казунарі Кумакура. “Ми бачимо зниження ризиків”, — сказав він, зазначивши, однак, збереження дисбалансу попиту та пропозиції, попри нормалізацію ситуації на ринку мікросхем.