На фоне дефицита чипов Intel планирует строительство завода по их производству стоимостью 20 млрд долларов

Детали

Отмечается, что запланированные инвестиции включают создание 3000 постоянных рабочих мест на участке площадью 1000 акров в Нью-Олбани, штат Огайо.

Также известно, что Intel построит как минимум два завода по производству полупроводников.

Штат Огайо согласился инвестировать 1 миллиард долларов в модернизацию инфраструктуры, чтобы облегчить работу завода.

К слову, Intel отказалась комментировать свои планы, но заявила что в пятницу исполнительный директор Пэт Гелсингер раскроет детали “последних планов Intel по инвестициям в производственное лидерство”, поскольку она работает “для удовлетворения растущего спроса на передовые полупроводники”.

Дополнение

Производители чипов изо всех сил пытаются увеличить производство после того, как производители по всему миру, от автомобилей до бытовой электроники, столкнулись с нехваткой чипов. Intel также пытается отвоевать свои позиции производителя самых маленьких и быстрых чипов у нынешнего лидера TSMC, базирующегося в Тайване.

Прошлой осенью Гелсингер также заявил, что планирует до конца года объявить о создании еще одного кампуса в США, где в конечном итоге разместятся восемь заводов по производству чипов. Он сказал, что комплекс может стоить 100 миллиардов долларов в течение десяти лет и в конечном итоге даст работу 10 000 человек.

Администрация президента США Байдена прилагает большие усилия, чтобы убедить Конгресс одобрить финансирование в размере 52 миллиардов долларов для резкого увеличения производства микросхем в Соединенных Штатах. Сенат в июне проголосовал за финансирование чипов в рамках более широкого законопроекта о конкурентоспособности, но Палата представителей отложила его.

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Тем не менее, планы Intel по строительству новых заводов не облегчат текущую нехватку спроса, потому что на строительство таких комплексов уходят годы. Гелсингер ранее заявлял, что ожидает, что нехватка чипов продлится до 2023 года.

В сентябре Intel заложила фундамент двух заводов в Аризоне в рамках своего плана реорганизации, чтобы стать крупным производителем микросхем для внешних заказчиков. Заводы стоимостью 20 миллиардов долларов увеличат общее количество заводов Intel в кампусе в пригороде Феникса Чандлер до шести.