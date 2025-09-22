На Сумщині ворог атакував пожежний автомобіль з рятувальниками - ДСНС

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 720 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 8818 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 19284 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 24620 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 36464 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 52194 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 50193 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27203 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 47867 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24590 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
47%
752мм
Популярнi новини
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 18909 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 35108 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск22 вересня, 11:27 • 22054 перегляди
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападницьVideo22 вересня, 14:33 • 8134 перегляди
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду17:57 • 5042 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 35172 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 36487 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 52210 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 50206 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 47877 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Естонія
Польща
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 35172 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 18950 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 36534 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 87107 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 109682 перегляди
Актуальне
МіГ-31
MIM-104 Patriot
The Guardian
Eurofighter Typhoon
Іл-18

На Сумщині ворог атакував пожежний автомобіль з рятувальниками - ДСНС

Київ • УНН

 • 42 перегляди

22 вересня російські війська здійснили прицільний удар по пожежному автомобілю, який прямував до прикордонного села на Сумщині. Внаслідок атаки FPV-дроном машину було пошкоджено, але особовий склад не постраждав.

На Сумщині ворог атакував пожежний автомобіль з рятувальниками - ДСНС

У Сумському районі російські війська здійснили прицільний удар по рятувальниках, які прямували на виклик. На щастя, особовий склад не постраждав. Про це пише УНН із посиланням на ДСНС України.

Деталі

22 вересня пожежний автомобіль, що рухався до одного з прикордонних сіл, атакували ймовірно FPV-дроном на оптоволокні. Внаслідок удару машину було пошкоджено. Рятувальників евакуювали бронеавтомобілем.

Обстріл рятувальників - це воєнний злочин і чергове свідчення цинізму агресора, який не зупиняється навіть перед атаками на тих, хто приходить на допомогу людям

- наголошують у ДСНС.

Але, попри все, рятувальники Сумщини продовжують виконувати свій обов’язок, ризикуючи власним життям заради порятунку інших.

Нагадаємо

Нещодавно на Донеччині російські війська завдали удару по пожежній частині у Дружківці у День рятівника. Вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад, але рятувальники встигли сховатися в укритті.

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Дружківка
Донецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій