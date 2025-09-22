На Сумщині ворог атакував пожежний автомобіль з рятувальниками - ДСНС
Київ • УНН
22 вересня російські війська здійснили прицільний удар по пожежному автомобілю, який прямував до прикордонного села на Сумщині. Внаслідок атаки FPV-дроном машину було пошкоджено, але особовий склад не постраждав.
У Сумському районі російські війська здійснили прицільний удар по рятувальниках, які прямували на виклик. На щастя, особовий склад не постраждав. Про це пише УНН із посиланням на ДСНС України.
Деталі
22 вересня пожежний автомобіль, що рухався до одного з прикордонних сіл, атакували ймовірно FPV-дроном на оптоволокні. Внаслідок удару машину було пошкоджено. Рятувальників евакуювали бронеавтомобілем.
Обстріл рятувальників - це воєнний злочин і чергове свідчення цинізму агресора, який не зупиняється навіть перед атаками на тих, хто приходить на допомогу людям
Але, попри все, рятувальники Сумщини продовжують виконувати свій обов’язок, ризикуючи власним життям заради порятунку інших.
Нагадаємо
Нещодавно на Донеччині російські війська завдали удару по пожежній частині у Дружківці у День рятівника. Вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад, але рятувальники встигли сховатися в укритті.