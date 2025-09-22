На Сумщине враг атаковал пожарный автомобиль со спасателями - ГСЧС
Киев • УНН
22 сентября российские войска совершили прицельный удар по пожарному автомобилю, который направлялся в приграничное село на Сумщине. В результате атаки FPV-дроном машина была повреждена, но личный состав не пострадал.
В Сумском районе российские войска нанесли прицельный удар по спасателям, которые направлялись на вызов. К счастью, личный состав не пострадал. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Подробности
22 сентября пожарный автомобиль, двигавшийся в одно из приграничных сел, был атакован предположительно FPV-дроном на оптоволокне. В результате удара машина была повреждена. Спасателей эвакуировали бронеавтомобилем.
Обстрел спасателей - это военное преступление и очередное свидетельство цинизма агрессора, который не останавливается даже перед атаками на тех, кто приходит на помощь людям
Но, несмотря ни на что, спасатели Сумщины продолжают выполнять свой долг, рискуя собственной жизнью ради спасения других.
Напомним
Недавно в Донецкой области российские войска нанесли удар по пожарной части в Дружковке в День спасателя. Взрывной волной выбило въездные ворота гаража, осколки посекли фасад, но спасатели успели спрятаться в укрытии.