Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
17:45 • 8998 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 19348 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 24683 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 36573 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 52265 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 50249 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27210 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 47912 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24591 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
На Сумщине враг атаковал пожарный автомобиль со спасателями - ГСЧС

Киев • УНН

 • 60 просмотра

22 сентября российские войска совершили прицельный удар по пожарному автомобилю, который направлялся в приграничное село на Сумщине. В результате атаки FPV-дроном машина была повреждена, но личный состав не пострадал.

На Сумщине враг атаковал пожарный автомобиль со спасателями - ГСЧС

В Сумском районе российские войска нанесли прицельный удар по спасателям, которые направлялись на вызов. К счастью, личный состав не пострадал. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Подробности

22 сентября пожарный автомобиль, двигавшийся в одно из приграничных сел, был атакован предположительно FPV-дроном на оптоволокне. В результате удара машина была повреждена. Спасателей эвакуировали бронеавтомобилем.

Обстрел спасателей - это военное преступление и очередное свидетельство цинизма агрессора, который не останавливается даже перед атаками на тех, кто приходит на помощь людям

- отмечают в ГСЧС.

Но, несмотря ни на что, спасатели Сумщины продолжают выполнять свой долг, рискуя собственной жизнью ради спасения других.

Напомним

Недавно в Донецкой области российские войска нанесли удар по пожарной части в Дружковке в День спасателя. Взрывной волной выбило въездные ворота гаража, осколки посекли фасад, но спасатели успели спрятаться в укрытии.

Вероника Марченко

Общество Война в Украине
Дружковка
Донецкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям