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На Сумщині внаслідок авіаудару по Краснопільській громаді двоє людей загинули

На Сумщині внаслідок авіаудару по Краснопільській громаді двоє людей загинули

Київ • УНН

 • 29920 перегляди

Внаслідок ворожого авіаудару по Краснопільській громаді загинули 40-річний чоловік та 30-річна жінка. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, транспортні засоби та приміщення.

Унаслідок ворожого авіаудару 11 лютого по Краснопільській громаді Сумського району загинули двоє мирних жителів. За фактом воєнного злочину розпочато розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Внаслідок атаки ворога загинули 40-річний чоловік та 30-річна жінка. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, транспортні засоби, приміщення

- йдеться у повідомленні.
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За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки дрона "Шахед" у Сумах постраждало двоє жінок та пошкоджено 348 вікон. На місці працюють рятувальники, розгорнуто пункт незламності, де вже отримали допомогу понад 60 осіб.

З прикордонних районів Сумщини було евакуйовано 777 дітей, де дітям загрожував ворог. 

117 обстрілів за добу: 8 громад перебували Сумщини під масованими ударами окупантів11.02.25, 04:31 • 32934 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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