На Сумщине в результате авиаудара по Краснопольской громаде два человека погибли
Киев • УНН
В результате вражеского авиаудара по Краснопольской громаде погибли 40-летний мужчина и 30-летняя женщина. Повреждены сельскохозяйственное предприятие, транспортные средства и помещения.
В результате вражеского авиаудара 11 февраля по Краснопольской громаде Сумского района погибли двое мирных жителей. По факту военного преступления начато расследование.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
В результате атаки врага погибли 40-летний мужчина и 30-летняя женщина. Повреждены сельскохозяйственное предприятие, транспортные средства, помещения
По данному факту начато досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним,
В результате вражеской атаки дрона «Шахед» в Сумах пострадали две женщины и повреждены 348 окон. На месте работают спасатели, развернут пункт несокрушимости, где уже получили помощь более 60 человек.
Из приграничных районов Сумщины было эвакуировано 777 детей, где детям угрожал враг.
117 обстрелов за сутки: 8 громад находились Сумщины под массированными ударами оккупантов11.02.25, 04:31 • 28656 просмотров