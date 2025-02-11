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На Сумщині евакуювали усіх дітей 90 населених пунктів прикордоння - ОВА

На Сумщині евакуювали усіх дітей 90 населених пунктів прикордоння - ОВА

Київ • УНН

 • 27909 перегляди

З 90 населених пунктів прикордоння Сумської області евакуювали 777 дітей через загрозу від ворога. Евакуйованих розміщують у транзитних центрах, де надають психологічну та фінансову допомогу.

З прикордонних районів Сумщини було евакуйовано 777 дітей, де дітям загрожував ворог.

Про це розповів повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає УНН.

В першу чергу ми займаємось евакуацією дітей. На сьогодні ми евакуювали 777 дітей були евакуйовані з 90 населених пунктів прикордонних громад, де дітям загрожував ворог

- Артюх.

За його словами, евакуйованих відвозять до спеціальних пунктів, де їм надають психологічну та фінансову допомогу:

Робота щодо евакуації жителів прикордоння продовжується. В області створені відповідні транзитні центри, де евакуйовані отримують фінансову, гуманітарну допомогу. Також створено базу - 200 будинків у тилових громадах Сумщини, куди люди

- додав очільник ОВА. 

Нагадаємо 

Прикордонні райони Сумської області знову опинилися під вогнем ворожих військ. За день зафіксовано 117 обстрілів, що спричинило 154 вибухи на території регіону.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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