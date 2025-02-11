На Сумщині евакуювали усіх дітей 90 населених пунктів прикордоння - ОВА

З прикордонних районів Сумщини було евакуйовано 777 дітей, де дітям загрожував ворог.

Про це розповів повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає УНН.

В першу чергу ми займаємось евакуацією дітей. На сьогодні ми евакуювали 777 дітей були евакуйовані з 90 населених пунктів прикордонних громад, де дітям загрожував ворог