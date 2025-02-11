На Сумщине эвакуировали всех детей 90 населенных пунктов приграничья - ОВА
Киев • УНН
Из 90 населенных пунктов приграничья Сумской области эвакуировали 777 детей из-за угрозы от врага. Эвакуированных размещают в транзитных центрах, где оказывают психологическую и финансовую помощь.
Из приграничных районов Сумщины было эвакуировано 777 детей, где детям угрожал враг.
Об этом рассказал сообщил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает УНН.
В первую очередь мы занимаемся эвакуацией детей. На сегодня мы эвакуировали 777 детей были эвакуированы из 90 населенных пунктов приграничных общин, где детям угрожал враг
По его словам, эвакуированных отвозят в специальные пункты, где им оказывают психологическую и финансовую помощь:
Работа по эвакуации жителей приграничья продолжается. В области созданы соответствующие транзитные центры, где эвакуированные получают финансовую, гуманитарную помощь. Также создана база - 200 домов в тыловых громадах Сумщины, куда люди
Напомним
Приграничные районы Сумской области снова оказались под огнем вражеских войск. За день зафиксировано 117 обстрелов, что повлекло 154 взрыва на территории региона.