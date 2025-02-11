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117 обстрілів за добу: 8 громад перебували Сумщини під масованими ударами окупантів

Київ • УНН

 • 32934 перегляди

Ворожі війська здійснили 117 обстрілів по прикордонних районах Сумської області, спричинивши 154 вибухи. Найбільше постраждала Великописарівська громада, де пошкоджено цивільні об'єкти та житлові будинки.

Прикордонні райони Сумської області знову опинилися під вогнем ворожих військ. За день зафіксовано 117 обстрілів, що спричинило 154 вибухи на території регіону. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Під удар потрапили населені пункти восьми громад: Хотінської, Юнаківської, Миропільської, Краснопільської, Великописарівської, Шалигинської, Хутір-Михайлівської та Середино-Будської.

Найбільше постраждала Великописарівська громада. Тут росіяни застосували FPV-дрони, артилерію та безпілотники, здійснивши загалом 68 вибухів. Внаслідок атак пошкоджено нежитлові приміщення, шість автомобілів, медичний пункт, два магазини та три житлові будинки.

У Хотінській громаді противник використовував FPV-дрони, артилерію та керовані авіаційні бомби, що призвело до 23 вибухів. У Юнаківській громаді відбулися мінометні обстріли, удари FPV-дронами, скидання вибухових пристроїв з безпілотників і авіаційні атаки, що разом спричинило 25 вибухів.

Миропільська громада зазнала двох авіаударів та атаки FPV-дроном. На територію Краснопільської громади ворог скинув чотири міни та застосував безпілотники для скидання вибухівки і ударів FPV-дронами, що спричинило 15 вибухів. У Середино-Будській громаді зафіксовано десять мінометних вибухів, а в Хутір-Михайлівській – чотири вибухи від мін.

У Шалигинській громаді зафіксовано два удари FPV-дронами та чотири артилерійські обстріли.

Обстріли не припиняються, що загрожує життю та майну мешканців прикордоння.

Окупанти завдали 29 атак по Сумській області: які громади постраждали найбільше12.01.25, 03:37 • 31233 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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