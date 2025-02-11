117 обстрелов за сутки: 8 громад находились Сумщины под массированными ударами оккупантов
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 117 обстрелов по приграничным районам Сумской области, вызвав 154 взрыва. Больше всего пострадала Великописаревская громада, где повреждены гражданские объекты и жилые дома.
Приграничные районы Сумской области снова оказались под огнем вражеских войск. За день зафиксировано 117 обстрелов, что повлекло 154 взрыва на территории региона. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Под удар попали населенные пункты восьми громад: Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Краснопольской, Великописаревской, Шалыгинской, Хутор-Михайловской и Середино-Будской.
Больше всего пострадала Великописаревская громада. Здесь россияне применили FPV-дроны, артиллерию и беспилотники, осуществив всего 68 взрывов. В результате атак повреждены нежилые помещения, шесть автомобилей, медицинский пункт, два магазина и три жилых дома.
В Хотинской общине противник использовал FPV-дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы, что привело к 23 взрывам. В Юнаковской громаде произошли минометные обстрелы, удары FPV-дронами, сброс взрывных устройств с беспилотников и авиационные атаки, что вместе вызвало 25 взрывов.
Миропольская громада подверглась двум авиаударам и атаке FPV-дроном. На территорию Краснопольской громады враг сбросил четыре мины и применил беспилотники для сброса взрывчатки и ударов FPV-дронами, что вызвало 15 взрывов. В Середино-Будской громаде зафиксировано десять минометных взрывов, а в Хутор-Михайловской - четыре взрыва от мин.
В Шалыгинской громаде зафиксировано два удара FPV-дронами и четыре артиллерийских обстрела.
Обстрелы не прекращаются, что угрожает жизни и имуществу жителей приграничья.
Оккупанты нанесли 29 атак по Сумской области: какие громады пострадали больше всего12.01.25, 03:37 • 31143 просмотра