На Сумщині росіяни завдали удару по кількох населених пунктах, постраждав чоловік - ОВА

Ексклюзив
14:49 • 23367 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 33068 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 32973 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 25550 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 29901 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року
14 серпня, 09:32 • 45330 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 147650 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 79769 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 77102 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 68118 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo14 серпня, 08:48 • 139202 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов14 серпня, 08:55 • 69888 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 94759 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 36264 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 29090 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14:49 • 23377 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14:23 • 33085 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
13:54 • 32985 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 29406 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 36569 перегляди
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14:12 • 9560 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 95529 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 58902 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 79032 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 130504 перегляди
На Сумщині росіяни завдали удару по кількох населених пунктах, постраждав чоловік - ОВА

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Російські загарбники завдали ударів по Сумській області, пошкодивши будинки та лінії електропередач. Чоловік, який приїхав навідати домівку, отримав поранення від FPV-дрона.

На Сумщині росіяни завдали удару по кількох населених пунктах, постраждав чоловік - ОВА

російські загарбники завдали чергових ударів по населених пунктах Сумської області. Було пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. Також постраждав чоловік, пише УНН з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Сьогодні по селу у Битицькому старостаті Сумської громади ворог завдав удару керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач 

- повідомив Григоров.

Він також додав, що внаслідок атаки ворожого FPV-дрона у Миропільській громаді зазнав поранень чоловік, який евакуювався і приїхав навідати домівку.

У Миропільській громаді під час атаки ворожого FPV-дрону постраждав 32-річний чоловік. Він давно евакуювався із села, але сьогодні приїхав навідати домівку. Коли повертався – потрапив під обстріл - говориться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка з дрібними осколковими пораненнями госпіталізували. Наразі його обстежують лікарі. Попередньо, життю життю нічого не загрожує.

Закликаю мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки та транспорт 

- додав Григоров.

Доповнення

Внаслідок ракетного удару по Сумщині постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік. Пошкоджено близько 6 приватних будинків та транспорт.

Учора вранці ворожий дрон атакував цивільну автівку в Юнаківській громаді Сумської області. Дві жінки отримали легкі поранення, їхньому життю нічого не загрожує.

Павло Зінченко

Війна
Сумська область