На Сумщині росіяни завдали удару по кількох населених пунктах, постраждав чоловік - ОВА

російські загарбники завдали чергових ударів по населених пунктах Сумської області. Було пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. Також постраждав чоловік, пише УНН з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Сьогодні по селу у Битицькому старостаті Сумської громади ворог завдав удару керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач - повідомив Григоров.

Він також додав, що внаслідок атаки ворожого FPV-дрона у Миропільській громаді зазнав поранень чоловік, який евакуювався і приїхав навідати домівку.

У Миропільській громаді під час атаки ворожого FPV-дрону постраждав 32-річний чоловік. Він давно евакуювався із села, але сьогодні приїхав навідати домівку. Коли повертався – потрапив під обстріл - говориться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка з дрібними осколковими пораненнями госпіталізували. Наразі його обстежують лікарі. Попередньо, життю життю нічого не загрожує.

Закликаю мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки та транспорт - додав Григоров.

Доповнення

Внаслідок ракетного удару по Сумщині постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік. Пошкоджено близько 6 приватних будинків та транспорт.

Учора вранці ворожий дрон атакував цивільну автівку в Юнаківській громаді Сумської області. Дві жінки отримали легкі поранення, їхньому життю нічого не загрожує.