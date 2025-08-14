Армія рф завдала ракетний удар по Сумщині: постраждали чоловік і дитина
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Сумщині постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік. Пошкоджено близько 6 приватних будинків та транспорт.
По Сумській області російські військові завдали ракетного удару, постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік, повідомив у четвер голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
На Сумщині внаслідок ракетного удару з рф постраждали - 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік Атака сталася вчора пізно ввечері в одному з сіл Середино-Будської громади
Деталі
З його слів, унаслідок вибуху дитина отримала поранення, її госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, стан дівчинки стабільний, загрози життю немає, додав голова ОВА.
Чоловік, за його даними, отримав легкі поранення, йому надали необхідну медичну допомогу, лікується амбулаторно.
Також внаслідок удару ворога, попередньо, пошкоджені близько 6 приватних будинків та транспорт, повідомив Григоров.
Нагадаємо
росія вночі запустила по Україні дві ракети С-300/400 та 45 дронів. Ворожими дронами атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами - Сумщину.
