Армія рф завдала ракетний удар по Сумщині: постраждали чоловік і дитина

Ексклюзив
06:07 • 1246 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 13929 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 30036 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 35345 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 36900 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40365 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 74871 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77283 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 148755 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66463 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 4644 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 7532 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo01:04 • 7098 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic01:32 • 3560 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 8078 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 148747 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 124573 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 115386 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 126279 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 97289 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 23557 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 46194 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 99579 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 116133 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 48851 перегляди
Армія рф завдала ракетний удар по Сумщині: постраждали чоловік і дитина

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Сумщині постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік. Пошкоджено близько 6 приватних будинків та транспорт.

Армія рф завдала ракетний удар по Сумщині: постраждали чоловік і дитина

По Сумській області російські військові завдали ракетного удару, постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік, повідомив у четвер голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

На Сумщині внаслідок ракетного удару з рф постраждали - 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік Атака сталася вчора пізно ввечері в одному з сіл Середино-Будської громади

- написав Григоров.

Деталі

З його слів, унаслідок вибуху дитина отримала поранення, її госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, стан дівчинки стабільний, загрози життю немає, додав голова ОВА.

Чоловік, за його даними, отримав легкі поранення, йому надали необхідну медичну допомогу, лікується амбулаторно.

Також внаслідок удару ворога, попередньо, пошкоджені близько 6 приватних будинків та транспорт, повідомив Григоров.

Нагадаємо

росія вночі запустила по Україні дві ракети С-300/400 та 45 дронів. Ворожими дронами атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами - Сумщину.

24 з 45 ворожих дронів знешкоджено над Україною14.08.25, 08:59 • 616 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область