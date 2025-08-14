Армия рф нанесла ракетный удар по Сумской области: пострадали мужчина и ребенок

По Сумской области российские военные нанесли ракетный удар, пострадали 7-летняя девочка и 27-летний мужчина, сообщил в четверг глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

На Сумщине в результате ракетного удара из рф пострадали 7-летняя девочка и 27-летний мужчина. Атака произошла вчера поздно вечером в одном из сел Середино-Будской громады - написал Григоров.

Детали

По его словам, в результате взрыва ребенок получил ранения, его госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь, состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет, добавил глава ОВА.

Мужчина, по его данным, получил легкие ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь, лечится амбулаторно.

Также в результате удара врага, предварительно, повреждены около 6 частных домов и транспорт, сообщил Григоров.

Напомним

россия ночью запустила по Украине две ракеты С-300/400 и 45 дронов. Вражескими дронами атакованы прифронтовые районы Донетчины и Черниговщины, ракетами - Сумщина.

24 из 45 вражеских дронов обезврежены над Украиной