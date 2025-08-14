На Сумщине россияне нанесли удар по нескольким населенным пунктам, пострадал мужчина - ОВА
Киев • УНН
Российские захватчики нанесли удары по Сумской области, повредив дома и линии электропередач. Мужчина, приехавший навестить дом, получил ранения от FPV-дрона.
российские захватчики нанесли очередные удары по населенным пунктам Сумской области. Были повреждены жилые дома и линии электропередач. Также пострадал мужчина, пишет УНН со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.
Сегодня по селу в Бытицком старостате Сумской громады враг нанес удар управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома и линия электропередач
Он также добавил, что в результате атаки вражеского FPV-дрона в Миропольской громаде получил ранения мужчина, который эвакуировался и приехал навестить дом.
В Миропольской громаде во время атаки вражеского FPV-дрона пострадал 32-летний мужчина. Он давно эвакуировался из села, но сегодня приехал навестить дом. Когда возвращался – попал под обстрел - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину с мелкими осколочными ранениями госпитализировали. Сейчас его обследуют врачи. Предварительно, жизни ничего не угрожает.
Призываю жителей Сумщины воздержаться от поездок в приграничные населенные пункты, которые враг постоянно обстреливает и из которых уже давно идет эвакуация. Враг цинично продолжает атаковать гражданских, их дома и транспорт
Дополнение
В результате ракетного удара по Сумщине пострадали 7-летняя девочка и 27-летний мужчина. Повреждено около 6 частных домов и транспорт.
Вчера утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Юнаковской общине Сумской области. Две женщины получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.