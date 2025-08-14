$41.510.09
Эксклюзив
14:49
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
На Сумщине россияне нанесли удар по нескольким населенным пунктам, пострадал мужчина - ОВА

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Российские захватчики нанесли удары по Сумской области, повредив дома и линии электропередач. Мужчина, приехавший навестить дом, получил ранения от FPV-дрона.

На Сумщине россияне нанесли удар по нескольким населенным пунктам, пострадал мужчина - ОВА

российские захватчики нанесли очередные удары по населенным пунктам Сумской области. Были повреждены жилые дома и линии электропередач. Также пострадал мужчина, пишет УНН со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

Сегодня по селу в Бытицком старостате Сумской громады враг нанес удар управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома и линия электропередач 

- сообщил Григоров.

Он также добавил, что в результате атаки вражеского FPV-дрона в Миропольской громаде получил ранения мужчина, который эвакуировался и приехал навестить дом.

В Миропольской громаде во время атаки вражеского FPV-дрона пострадал 32-летний мужчина. Он давно эвакуировался из села, но сегодня приехал навестить дом. Когда возвращался – попал под обстрел - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину с мелкими осколочными ранениями госпитализировали. Сейчас его обследуют врачи. Предварительно, жизни ничего не угрожает.

Призываю жителей Сумщины воздержаться от поездок в приграничные населенные пункты, которые враг постоянно обстреливает и из которых уже давно идет эвакуация. Враг цинично продолжает атаковать гражданских, их дома и транспорт 

- добавил Григоров.

Дополнение

В результате ракетного удара по Сумщине пострадали 7-летняя девочка и 27-летний мужчина. Повреждено около 6 частных домов и транспорт.

Вчера утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Юнаковской общине Сумской области. Две женщины получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.

Павел Зинченко

Война
Сумская область