На Сумщине россияне нанесли удар по нескольким населенным пунктам, пострадал мужчина - ОВА

российские захватчики нанесли очередные удары по населенным пунктам Сумской области. Были повреждены жилые дома и линии электропередач. Также пострадал мужчина, пишет УНН со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

Сегодня по селу в Бытицком старостате Сумской громады враг нанес удар управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома и линия электропередач - сообщил Григоров.

Он также добавил, что в результате атаки вражеского FPV-дрона в Миропольской громаде получил ранения мужчина, который эвакуировался и приехал навестить дом.

В Миропольской громаде во время атаки вражеского FPV-дрона пострадал 32-летний мужчина. Он давно эвакуировался из села, но сегодня приехал навестить дом. Когда возвращался – попал под обстрел - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину с мелкими осколочными ранениями госпитализировали. Сейчас его обследуют врачи. Предварительно, жизни ничего не угрожает.

Призываю жителей Сумщины воздержаться от поездок в приграничные населенные пункты, которые враг постоянно обстреливает и из которых уже давно идет эвакуация. Враг цинично продолжает атаковать гражданских, их дома и транспорт - добавил Григоров.

Дополнение

В результате ракетного удара по Сумщине пострадали 7-летняя девочка и 27-летний мужчина. Повреждено около 6 частных домов и транспорт.

Вчера утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Юнаковской общине Сумской области. Две женщины получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.